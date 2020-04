Odešel hrát fotbal za hranice a v současnosti obléká barvy SV Jandelsbrunn, který hraje regionální A-Klasse. V době globální pandemie koronaviru ale sedmadvacetiletý forvard také nehraje. Navíc teď ani jako pendler nechodí do práce. Pobývá doma v Sušici, hraje hry a čeká, co bude dál…

Fotbal se nehraje prakticky v celé Evropě. Výjimkou není ani Německo, kde působíte. Jak se udržujete v kondici?

Po pravdě teď chodím maximálně na procházky, málokdy si jdu zaběhat. Ale už jsem si udělal nějaký plán, který hodlám od tohoto týdne striktně dodržovat.

Vypadá to, že koronavirová krize jen tak neustoupí. Myslíte si, že se v Německu fotbalová sezona dohraje? Třeba v Česku se o blízké budoucnosti soutěží (alespoň nižších amatérských) bude jednat už v úterý 7. dubna.

Vůbec si netroufnu říct, kdy se v Německu zase začne hrát. Je ale pravda, že Němci situaci začali řešit pozdě, nechali to zajít daleko. Konkrétně Bavorsko je jednou z nejpostiženějších částí, takže si myslím, že otázka dohrání fotbalové sezony není na pořadu dne. Fotbal se tady asi delší dobu hrát nebude.

Kdyby se letošní sezona opravdu nedohrála, jak by podle vás tamní řídící orgány situaci vyřešily?

Myslím si, že by se celý ročník anuloval. Podle mě je to nejjednodušší varianta.

Nemrzelo by vás to? Přece jen, v tabulce A-Klasse jste na první příčce. V případě anulování ročníku by vám tak postup utekl…

Vedeme tabulku asi jen o bod. Nemáme náskok jako Liverpool v Anglii. Klub by to proto asi akceptoval.

V Německu hrajete fotbal za menší finanční obnos. Ale povězte. I teď, tedy v době, kdy se vlastně nehraje?

Peníze jsem dostával jen za odehrané zápasy, takže teď z fotbalu žádné příjmy nemám.

A co práce?

Dělám v Německu, ale teď jsem v práci nebyl týden, jelikož uzavřeli hranice. Šéf říkal, že si dáme v prvním dubnovém týdnu vědět, jak budeme pokračovat. Podepisovali jsme papír ohledně kurzarbeitu, že bychom měli dostávat šedesát procent platu, než se situace změní. Za den mi však vedení řeklo, že zatím žádný kurzarbeit nebude, jelikož hranice uzavřela česká strana. Firma pořád jede a maká, ale čekáme. Jestli dojde materiál, možná, že zavře i náš podnik, protože ostatní firmy kolem také postupně zavírají. Pak se přejde na kurzarbeit.

Z čeho nyní tedy žijete?

Jsem doma a peníze nedostávám, žiji z úspor.

Fotbal má stopku, do práce nyní také nemůžete. Jak tedy trávíte volný čas?

Když jsem se dozvěděl, že nebudu jezdit do práce, objednal jsem si playstation a zatím jsem z něj nadšený. Nehrál jsem hry možná třináct let, takže to teď doháním (směje se). Také s přítelkyní podnikáme cesty do přírody nebo za rodinou.

Kolik hodin denně teď trávíte hraním her?

No, vydržím 7 až 8 hodin každý den (směje se).

Co hrajete nejvíce?

Občas si dám samozřejmě FIFU, ale hraji hlavně Assasins Creed – Origins. Hrozně mě baví RPG hry, tedy hry, co mají příběh. Děj se odehrává v Egyptě, který jsem v dějepise miloval, takže si to hraní fakt užívám.

Jaká je vlastně situace v Německu ohledně koronaviru? Jak se k tomu staví němečtí občané?

Musím říct, že Němci to celou dobu brali na lehkou váhu. Žádná omezení, vůbec se tím nezatěžovali. I když už to tam bylo v pokročilém stadiu a byla nějaká opatření, viděl jsem v Deggendorfu plné náměstí. Od kolegy jsem dostal respirátor, vzal jsem si ho do práce a ostatní na mě koukali jako na vola.

Jak dlouho si myslíte, že se světem bude prohánět tato nevyzpytatelná nemoc?

Na tuhle otázku si fakt netroufám odpovědět, jelikož některé státy, co jsem tak vypozoroval z médií, to pořád neberou moc vážně. Mně se například zamlouvá, jaká opatření udělala naše vláda, i když také dělá nějaké chyby. Ale musím říct, že média situaci moc nepomáhají, podle mě zbytečně straší. Četl jsem rozhovor s šéfem Sparty Danielem Křetínským, kterého koronavirus také dostal. Jeho pohled se mi moc líbil…