/ROZHOVOR/ „Tohle je druhý nejlepší tým, který jsem trénoval. První byla Plzeň ze sezony 2014/15,“ říká nový kouč fotbalistů Viktorie Plzeň.

Trenér Miroslav Koubek a jeho asistent Jan Trousil při utkání s německým Hamburgerem SV. | Foto: FCVP/Ondřej Pastor

Druhý den po přípravném zápase s německým Karlsruhe přišel mezi novináře na soustředění v rakouském Westendorfu hlavní kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek. V nohách měl asi padesátikilometrový výšlap na kole do nedalekého Kitzbühelu a zpět, který absolvoval s hráči.

„Na kole jezdím rád. A když tam máte i baterku, stačíte se i kochat přírodou,“ usmál se krátce po úterním obědě, když si v hotelu Schermer objednal u servírky kávu. Mluvil o změnách, které přichystal, o konkurenci v týmu, ale také o tom, jak bere svoje třetí angažmá v Plzni.

„Nejsem naivní. Beru to tak, že Viktorka byla v situaci, kdy neměla prodaný klub, blížil se začátek přípravy a potřebovala trenéra. Já jsem byl volný, bez smlouvy, a tak si na mě pan Šádek vzpomněl, znal mě. Někde tomu říkají bridge kouč, překlenovací trenér,“ řekl upřímně 71letý Miroslav Koubek.

I proto jste podepisoval smlouvu jen na rok?

Ano, víc jsem ani nechtěl. Jsem si plně vědom toho, že jsem se hodil pro překlenutí tohoto období. Můžeme si to říct na plné pecky, i když mi všichni říkají, že ne, pan Šádek říká, že ne, já to tak beru a nemám s tím problém.

Ale když získáte titul, končit chtít nebudete, ne?

Nikdo si nemůže naplánovat titul. Přát si ho samozřejmě můžu, proč ne, ve fotbale se dějí věci naprosto výjimečné. Třeba Leicester před pár lety šokoval v Anglii, v české lize vyhrával tituly Liberec. Proč ne. Koneckonců i Viktorka loni, kdo to čekal? Jestli to má někdo dané tak, že je to v Česku jen otázka pražských S, tak my budeme usilovat o to, abychom zůstali v popředí a zlobili.

Nový plzeňský trenér Miroslav Koubek během soustředění v Rakousku.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Berete Plzeň spíš jako Leicester, který jste zmínil, nebo tak, že jste na úrovni pražských S?

Podmínky v Plzni jsou naprosto perfektní, v tomhle je to ve srovnání s pražskými S stejné. Hráčský kádr je také srovnatelný. Je tady vysoký předpoklad být úspěšný. Trénuji za svou kariéru druhé nejlepší mužstvo. První byla Plzeň z roku 2014/15.

Ale povězte, když jste sledoval tápání viktoriánů na jaře, co jste si pomyslel?

Sledoval jsem ji jako trenér Hradce. Člověk se v tu chvíli soupeři tolik nezaobírá. Bylo vidět určitý pokles i kopec smůly. Viděl jsem spousty zápasů, kdy zvonily tyče, nedávaly se šance, Plzeň dostávala hloupé góly. To všechno se projevuje negativně na psychice mužstva, těžko se z toho pak dostáváte.

Říkal jste pokles, myslíte morálky?

Ne, to ne. Nechytejte mně za slovo. Jde to třeba dva roky a najednou se přestane dařit. Může tam být i fyzický důvod, na podzim hráli kluci Ligu mistrů, zimní příprava byla vzhledem k mistrovství světa v Kataru atypická, třeba se všechno nakumulovalo. Nechci to úplně analyzovat, zkoumat. Prostě se to stalo, velký pokles mě překvapil.

Vy jste za toho stavu k týmu přišel, pracoval jste s tím?

Já jsem hlavně vůbec netušil, že budu já tím, kdo to má řešit. (úsměv) Když jsem byl vybrán, bylo naprosto jasné, že se s tím musí něco udělat. Nechci se pouštět do nějakých podrobností, ale ty myšlenky se snažíme realizovat na hřišti. Trošku se snažíme přeorganizovat herní schéma, možná to víc vysunout. Dáme šanci i hráčům, kteří dostávali méně prostoru. Nastaly i nějaké kádrové posuny, uvidíme, co to přinese. Výsledky v přípravě nejsou tolik podstatné.

Ale hráči si změny pochvalují, mluvíte s nimi o tom?

Zeptám se jich: je to jedlé? Jestli ano, tak pojďme touhle cestou.

Nový plzeňský trenér Miroslav Koubek během soustředění v Rakousku.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Dbáte na to, aby je váš fotbal bavil?

Samozřejmě, každý sport by měl být dělán s láskou, pořád je to zábava. Pokud to hráčům přináší pocity, že se mohou prezentovat víc dopředu, já zdvihám varovný prst, že tam musí být vyváženost, nemůžeme se pouštět do nesmyslných dobrodružství. Chceme víc útočit, asi i presovat, ale musíme dávat pozor i v defenzivě.

Start sezony se kvapem blíží, jaký máte z týmu pocit?

Od samého začátku příznivý. Kluci za to vzali, je na všech vidět odhodlání, chtějí napravit pokažené jaro. Podle toho se chovají, zatím je všechno v pořádku. Samozřejmě nejsem naivní. Vím, že když se teď hráči točí skoro pravidelně ve dvou jedenáctkách, všichni si zahrají. Až se vyloží karty na stůl, kdo bude v základu, reakce bude proměněná.

Už máte v hlavě, jaká bude základní jedenáctka?

To opravdu ne. Šest, sedm článků sestavy asi jo, ale nejsem stoprocentně rozhodnutý. Ještě máme před sebou generálku (v pátek od 17.00 v Kufsteinu s FC Kodaň na 3x45 minut – pozn. aut.) a celý týden před ligovou premiérou v Teplicích. Může se stát spousty věcí.

Zeptám se konkrétně na stopery.

I tam je řada variant. Kapitán Lukáš Hejda, o něm nemůže být žádná debata. Ale pak budeme ještě hledat, nic není rozhodnuté.

Není právě obrana na Hejdovi až příliš závislá? Ostatní stopeři nemají tolik zkušeností.

Je to trošku rizikový stav, uvědomujeme si to. Zranil se Pernica, odešel Kaša, v přípravě si navíc pochroumal rameno Filip Čihák. Kde hned brát? Proto jsme zareagovali a ze druhé ligy z Vyškova přišel Sampson Dweh. Uvědomujeme si, že to je v napnutém stavu.

Nový plzeňský trenér Miroslav Koubek během soustředění v Rakousku.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Je to šance pro Robina Hranáče, který se vrací z hostování v Pardubicích? Je na to připravený?

Nevztahoval bych to jen k Robinovi, máme ještě několik možností. Je tady ještě mladý Paluska, velký talent, nebo Jemelka, i když teď hraje víc zleva.

Říká si při zranění Milana Havla na pravé straně o místo další navrátilec, Brazilec Cadu?

Vážné zranění Milana Havla naše plány výrazně ovlivnilo, ale nepanikařím, i když vypadl hodně klíčový hráč, mohl hrát napravo i nalevo. Ale poradíme si, máme tam Cadua, Řezníka, Holíka, máme i leváky Jemelku, Sýkoru, Mosqueru. Relativně je to stále v pořádku.

Ale asi se shodneme, že daleko větší potenciál má tým směrem dopředu?

Ano, vůbec jsem nepožadoval příchod nějakého ofenzivního hráče. Tady je na českou ligu balík skvělých fotbalistů. Když už se o tom bavíme, tak jsme trošku chtěli zvýšit konkurenci ve středu hřiště. Vrátil se Pavel Šulc, k tomu přišel Ibra Traoré ze Slavie. V tuto chvíli je to dostačující. Možná lehce poddimenzované jsou zadní řady. Ale věřím, že to zvládneme, i když možná nějakými chytrými zatáčkami.

Zmínil jste Traorého, hodně jste o něho stál?

Dostal jsem tip, že je k mání a nebyl jsem proti.

Má blízko do sestavy i vzhledem ke konkurenci Lukáše Kalvacha?

Můžou hrát i spolu, uvidíme. Pak jsou tam asi další čtyři hráči – Vlčák (Vlkanova), Květák (Květ), Šulc. Věříme, že budeme hrát tolik zápasů, že rotování hráčů bude nezbytností.

V Hradci pod vámi zažil skvělou sezonu Adam Vlkanova. Věříte, že se vám ho povede oživit?

Zkorigovali jsme rozestavení, o kterém tady nechci moc mluvit. Role hráčů na hřišti jsou trošku jiné. Vlčák v tuhle chvíli pracuje v systému 4-3-3 ve středové trojici v záloze, v tuhle chvíli pro mě není útočník, jakým byl v Hradci. Stal se záložníkem v systému se třemi polaři uvnitř.

Co říkáte na progres nigerijského útočníka Rafia Durosinmiho?

Znal jsem ho už z Karviné, kde upoutal. Je to velký, zajímavý talent. Šel do Plzně, začal hrát v závěru jara a hned potvrdil kvality nějakými čtyřmi góly. Na hrotu ho točíme s Chorasem (Tomáš Chorý), Honza Kliment je po dlouhém zranění, hraje teď z křídla, ale také je to spíš centrální útočník. Je tam trošku skrytý boj, rozdávají si to o místo v sestavě. Rafa je pro Plzeň stoprocentně obrovským přínosem s velkým potenciálem. Pokud bude zdráv, jednou na něm klub vydělá.

