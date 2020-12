Fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie stihli před týdnem odehrát po dlouhé době přípravné utkání. Svěřenci trenéra Pavla Fořta se střetli s Domažlicemi, s nimiž prohráli těsně 3:4.

Tento týden ještě viktoriáni naposledy v tomto roce trénovali, ale realizační tým již přemýšlel o složení kádru, který se po Novém roce sejde k přípravě na start jarní části třetí ligy.

„Jsme rádi, že jsme mohli odehrát nějaké utkání. V béčku jsou všichni kluci profíci a trénujeme proto již dva tři měsíce. Zápas s Domažlicemi nám přišel proto vhod,“ vrátil se ještě k přípravnému zápasu trenér Viktorie Plzeň B Pavel Fořt, jenž v zápase dal šanci novým akvizicím z plzeňské líhně.

„Byl to kvalitní zápas s dobrým soupeřem. Vyzkoušeli jsme v něm několik kluků z devatenáctky, a dokonce si zahrál i hráč, jemuž je teprve patnáct let. Ukázalo nám to zase to, že i mladí kluci jsou schopní hrát třetí ligu,“ těšilo lodivoda plzeňského celku, který má v plánu zapojit mladíky i do zimní přípravy.

„Tento týden jsme probírali změny v kádru, které provedeme. Chceme mužstvo ještě více omladit, i když teď už jsme patřili k poměrně mladým týmům. Mladí kluci se posouvají trochu rychleji ve vývoji, než to bylo dřív, a tlačí na ty starší, kteří by se měli zase posunout o nějaký krok dál a bojovat o to, aby se stali profesionálními fotbalisty, případně zjistili, že to pro ně ní,“ vysvětloval Pavel Fořt.

Další plzeňští odchovanci by se tak měli rozutéct po republice a sbírat cenné zkušenosti.

„Chceme, aby se vydali trochu do světa a vyzkoušeli si to i jinde. Přece jenom ve Viktorce mají mladí kluci vše nalajnované, jsou pod dohledem a mají zde nadprůměrné podmínky pro přípravu, které nemají ani některá druholigová mužstva,“ pokračoval bývalý ligový útočník, který nastínil i to, co nyní čeká jeho svěřence.

„Trénujeme teď poslední týden. Pak dostanou kluci volno a znovu se sejdeme na začátku ledna, kdy se začneme připravovat na začátek soutěže, která by měla odstartovat na konci ledna, pokud vše půjde, jak má,“ dodal Pavel Fořt.