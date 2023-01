Bečka tak po půlroce ukončí svoje angažmá v Jiskře Domažlice, kde vykonával funkci sportovního ředitele. „Pro Zdeňka je to nová výzva, proto jsme se ho rozhodli uvolnit," uvedl prezident domažlického klubu Jaroslav Ticháček. „Chtěl bych poděkovat všem, se kterými jsem za dobu svého působení v Jiskře spolupracoval. Byl to pro mne skvělý půlrok, načerpal jsem s vámi spoustu nových zkušeností," vzkázal do Domažlic dvaapadesátiletý Zdeněk Bečka.

„Pokud mi to čas dovolí, moc rád se přijedu na některý z vašich zápasů podívat," slíbil. „Ač to byla poměrně krátká doba, bavilo mě to s vámi a klub mi přirostl k srdci. Přeji vám všem mnoho fotbalových úspěchů," doplnil Zdeněk Bečka, který přišel do Domažlic po předčasném konci v pražské Spartě, kde dělal asistenta kouči Pavlu Vrbovi. Stejně jako předtím třeba v Ludogorci Razgrad.

Největší ligová hvězda podle fotbalistů ze západu? Staněk! Co kanonýr Chorý?