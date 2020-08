Zatímco pro plzeňskou Viktorii půjde o první zkušenost s nizozemským fotbalem, její francouzský forvard Jean-David Beauguel už dokonce proti Alkmaaru skóroval.

Jean-David Beauguel v Alkmaaru. | Foto: Foto: fcv/Michal Belšan

„Jasně že si na to pamatuji, byl to můj první gól v nizozemské lize,“ zavzpomínal elitní útočník Plzně na sezonu 2013/2014, v níž hájil barvy Waalwijku v nizozemské lize. Celkem v ní odehrál 28 zápasů a dal ještě tři góly. Pak přestoupil do pražské Dukly a přes Zlín se dostal do Plzně. A s Viktorií se teď pokusí postoupit přes Alkmaar do další fáze evropských pohárů.