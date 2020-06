„Měl jsem menší svalový problém,“ uvedl ke svojí absenci Beauguel, jenž v české lize odehrál 134 zápasů, v nichž dal 24 branek. Pět z nich v této sezoně za Plzeň.

A loni v únoru svým gólem na 2:0 pečetil vítězství Viktorie nad Slavií, víckrát ale vítězství nad týmem z Edenu v české lize neslavil. A to ji hraje už od sezony 2014/15.

Berete utkání se Slavií jako šanci ještě zdramatizovat boj o mistrovský titul?

Ztrácíme na Slavii osm bodů, když vyhrajeme, bude to ve zbytku sezony ještě velmi zajímavé. Moc se těším a jsem hodně motivovaný. Všichni v Česku ten zápas budou sledovat.

V Ostravě jste začínal na lavičce. Věříte, že teď vyběhnete na hřiště od začátku?

Chtěl bych ideálně hrát každý zápas. Ale nechtěl jsem se zranit, hrajeme každé tři dny, měl jsem menší svalový problém. Choras odvedl dobrou práci, bylo pro něj dobré si zahrát. A já aspoň budu čerstvější na nedělní utkání na Slavii.

S jakým herním plánem do utkání s lídrem půjdete?

Nejlepší na Slavii by bylo, abychom dali rychlý gól. Pak by to pro nás mohlo být jednodušší, že bychom měli zápas pod kontrolou.

Takové zápasy ale často rozhodují maličkosti…

Ano, může se stát, že to dlouho bude vyrovnané a rozhodne třeba úplný závěr zápasu. Bude to těžké, ale my chceme vyhrát. Musíme se soustředit a nemyslet na únavu. Slavia je teď možná trochu pod tlakem, vidí, že hrajeme skvěle. I když oni teda taky hrajou dobře… Ale když splníme taktické pokyny trenéra, tak věřím, že to dopadne dobře pro nás a vyhrajeme.

V úvodu jste zmínil svoje zdravotní problémy. Je v tomhle náročném programu zvlášť důležitá regenerace?

Jasně. I já na svoje tělo víc dbám, přece jen už jsem měl nějaká zranění. První přišlo už při působení na Dukle, zdravotní problémy jsem měl pak i ve Zlíně. Jak jsem vysoký, je to se mnou komplikované. Navíc jsem regeneraci moc nedal, teď v Plzni se to hodně změnilo. Taky na sobě víc makám, abych byl v kondici a nestávalo se to. Lidé každopádně poznají, že když jsem stoprocentně fit, tak můžu hrát tak jako teď. Tvrdě dřu a více se zaměřuji na práci s fyzioterapeuty.