O KRMENČÍKOVI

„Přišli jsme o hráče, který má reprezentační parametry a dlouhodobě ukazoval svoji kvalitu a výkonnost. Klub pracoval s možností jeho odchodu. Pokud by nenastal teď, jsem přesvědčený, že by Michael odešel za tři čtyři měsíce. Dorazila na něj nabídka a všechno do sebe zapadlo, proto jsme se rozhodli, že mu umožníme zažít zahraniční angažmá. Věřím ale, že ožijí další hrotoví i křídelní hráči. Nikdy není jednoduché, když přijdete o kvalitního hráče, protože chcete mít na soupisce co nejkvalitnější fotbalisty. Bude hodně důležité, abychom Michaela dokázali nahradit. Věřím, že to dokážeme,“ řekl Guľa.

O CHORÉM

„Proti Örebru bylo znát, že měl herní výpadek. Chyběla mu fyzička, nebyl ve hře, ale on je zarputilý a makáč, a proto věřím, že mužstvu brzy pomůže vstřelenými góly. Jsem rád, že ho zaskočil Jean-David Beauguel. Chci ale, abychom góly rozložili i na středové hráče,“ uvedl trenér. O BEAUGUELOVI

„On dal Örebru dva góly? Ne, nemám vůči němu výhrady, ale potřebuji, aby pracoval pro mužstvo a ve správných prostorech na hřišti. Minulé zápasy chtěl spoluhráčům pomáhat v prostorech, kde až tak nebyl platný pro mužstvo, takže jsme si o tom promluvili a věřím, že bude mužstvu platný. Každý útočník závisí na hře mužstva. Mám výhrady ke každému hráči, který nepracuje tak, aby z toho profitoval celý tým. Absolutně nemám proti Bogymu nic, jeho přítomnost na hřišti je znát v pokutovém území i v mezihře. Je to inteligentní a zarputilý fotbalista. Odchodem Krmenčíka se mu otevřely dveře.

VIZINGER – NÁHRADA ZA KRMENČÍKA?

„Nemám twitter, musím si ho založit, ale budou mi muset kluci pomoct, protože já to neumím. (směje se) Nevím, co je na twitteru. (na sociální síti koluje informace, že Viktorii má posílit jedenadvacetiletý chorvatský útočník z NK Celje Dario Vizinger, který v této sezoně během devatenácti zápasů vstřelil třináct gólů, pozn. aut.) Budeme se s kolegy bavit o důležitých věcech v souvislosti s mužstvem jako takovým. Tedy vyhodnocovat to, co jsme viděli na hřišti, v zápase, na tréninku. Budeme mít otevřená různá témata,“ nevyloučil posily trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa.