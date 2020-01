Asistent Zimen, věrný parťák po Guľově boku

Začali spolu už na podzim 2009 v Trenčíně, pokračovali pak v Žilině, s níž získali v roce 2017 slovenský titul, i u slovenské reprezentace do 21 let. Teď si 39letého Mariána Zimena přivede trenér Adrian Guľa s sebou i do Plzně. Svoji první zahraniční misi začnou ve Viktorii 6. ledna 2020.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška