Začínáme. Pátým únorovým dnem startuje finálová anketa Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub Plzeňského kraje za rok 2023. O vaše hlasy usiluje silných čtyřiadvacet nejpodporovanějších klubů, které se do velkého finále probojovaly díky výsledkům v okresních kolech. O titulu a majiteli unikátního poháru Deníku bude jasno na konci února.

Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub Plzeňského kraje za rok 2023. Plzeňsko má ve finále dvanáct zástupců - třeba Černice, Košutku či Slavoj Stod. | Foto: David Koranda

Hlasovat je možné opakovaně po pěti minutách (stejně jako v okresních kolech), avšak hlasovat tentokrát budou moc pouze přihlášení uživatelé, a to z toho důvodu, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. K tomu, abyste se registrovali, však není potřeba platit žádné předplatné. Stačí jen vyplnit e-mail, přihlásit se a podpořit svůj oblíbený klub hlasem. Vítěz pak od Deníku získá fešácký fotbalový pohár - podobný jako loni FK Okula Nýrsko, který obhajuje titul. Hlasovat můžete až do 29. února do 23.59 hodin.