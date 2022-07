Přes Mikulov na Hlínu a na Špilberk. Na kolo sedne i hvězdný Australan Hansen

Zároveň připomněl, že na nejlepší mužstva Českého národního poháru kromě finančních a věcných odměn čekají také vstupenky do evropských soutěží, nejméně jedno místo v Lize mistrů, která bude v Černé Hoře, a jedno v EMF Eurocupu v Maďarsku. „Už jsme hráli Český národní pohár v Kolíně a máme představu, jak těžcí soupeři tam budou, z Prahy nebo z Brna patrně přijedou kvalitní reprezentační borci. Nebude to jednoduché, ale nenecháme nikomu nic zadarmo, kluci umí hrát malý fotbal a výhoda je, že náš mančaft hraje pohromadě celou sezonu. Víme o sobě, což je na hřišti znát,“ podotkl Vavrač.

Vedle spoluhráčů z plzeňského superligového výběru Patrika Denka a Daniela Adamoviče vyrukuje jeho mužstvo do turnaje s posilami. „Získali jsme bývalého prvoligového hráče Martina Zemana, který hrál za Plzeň, nastoupí za nás i Renda Kropáček, který hrál druhou ligu v Hradci Králové, a je to nejproduktivnější hráč v soutěži. Doufám, že budeme konkurenceschopní týmům z Brna a Prahy,“ doplnil Vavrač.

Ve skupině A narazí FCMF PAME AUTO Plzeň mimo jiné na celek Seladoni FC Karlovy Vary. Poprvé v historii se na neoficiálním klubovém mistrovství České republiky představí mužstvo z Karlovarského kraje. „Úplně předem netušíme, do čeho jdeme, ale rozhodně si to pojedeme užít. Bereme to jako obrovskou zkušenost, že se tam podíváme jako první tým z Karlovarska. Okoukáme, jaká bude úroveň, ale počítáme, že lehké to pro nás nebude,“ uvědomil si hrající prezident klubu Lukáš Kuna.

Složení základních skupin.Zdroj: AMF ČR

Seladony založil spojením hráčů ze tří obcí. „Je to spojení Tři Seker, Lázní Kynžvart a Dolního Žandova. Myslíme, že jsme dali dohromady to nejlepší, co máme, založili jsme tým a napoprvé vyhráli soutěž v Karlovarském kraji, takže nás předseda přihlásil na Český národní pohár,“ objasnil Kuna.

Jaké ambice mají Seladoni v nedaleké Plzni? „Budeme rádi, když porazíme aspoň jednoho soupeře ve skupině. Nejedeme s pytlem pro góly, chceme taky bodovat,“ dodal prezident klubu.

Dvě mužstva na západ Čech vysílá Brno, tamní ligový šampion BKMK už Český národní pohár ovládl v letech 2018 a 2020. Premiéru si odbude vítěz ligového poháru Royal Flush Brno. „Nikdy jsme se tak vysoko nedostali, pro nás je to svátek. Chceme turnaj odehrát důstojně a dobře reprezentovat Brno. Nejedeme bohužel v plné sestavě, někteří klíčoví hráči měli dlouho dopředu zaplacenou dovolenou, takže bereme i kluky z béčka a céčka. Poskládali jsme to nejsilnější dostupné, kdyby se podařil postup, bereme to jako velkých úspěch,“ prohlásil prezident Royal Flush Roman Novotný.

Účast v Českém národním poháru si týmy vybojovaly na základě úspěchu v oblastní lize nebo poháru. Čtyřiadvacet mužstev rozdělil los do šesti skupin po čtyřech, postupují dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší ze třetích míst. „BKMK patří k nejlepším v republice a hráli jsme s ním v sezoně vyrovnané zápasy, úplně se nebojíme, ale očekáváme silnou konkurenci. Nedáme nikomu nic zadarmo a porveme se o každý bodík,“ slíbil Novotný.

Ukrajinec v bráně, Slovák na stoperu. Líšeň zkouší nové hráče i rozestavení

Brněnské hráče doprovodí na dalekou cestu také jejich příznivci. „Máme sponzorský autobus pro dvacet lidí, pojedou tam i hráči, takže se vejde jen deset fanoušků, kteří nás podpoří,“ podotkl prezident Royal Flush Brno. Jeho tým ve skupině E narazí i na FK Rozhraní Blanensko.

Celý den bude streamovaný vždy z jednoho hřiště, odkaz je zde. Záštitu nad Českým národním pohárem převzal Mgr. Roman Zarzycký, první náměstek primátora města Plzně. Všechny podstatné informace včetně aktuálních výsledků naleznete na webu www.ceskynarodnipohar.cz.