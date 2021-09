Fotbalový oddíl SK SENCO Doubravka v sobotu slavil sté výročí od založení klubu a v rámci významného jubilea si do svého areálu pozval Sigi Team – družstvo bývalého vynikajícího útočníka pražské Sparty a v současnosti televizního experta 02 TV Sport Horsta Siegla, jenž si ve své kariéře připsal hned jedenáct ligových titulů v barvách letenského klubu.

Oslavy 100 let SK SENCO Doubravka: Stará garda SK SENCO Doubravka - Sigi Team (černí) 4:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Exhibiční utkání mezi jeho týmem a starou gardou Doubravky, za niž si zahráli třeba bratři Knakalové, Jaromír Šimr či brankář Jaroslav Partyngl, skončilo remízou 4:4. Vítězství fotbalových legend odmítl neproměněnou penaltou v závěru utkání vtipálek Ladislav Vízek, bývalý československý reprezentant, držitel zlaté olympijské medaile z roku 1980 či bronzový medailista z fotbalového ME z téhož roku.

„Je to skandál,“ culil se po zápase Horst Siegl, který se ochotně fotil s fanoušky a rozdával podpisy. „Letos už nedal (Vízek) asi třetí penaltu, teď navíc ani netrefil bránu. To by se vzhledem k jeho zkušenostem stávat nemělo. Také se nám pak omluvil a řekl, že už na penaltu nepůjde,“ prozradil s úsměvem.

Sám Vízek se po neúspěšné exekuci rychle otočil, skryl si ruce do dlaní a přes obličej si přetáhl tričko. Při odchodu směrem na lavičku poté pronesl: „To je zase ostuda“. Možná za to však nemůže stárnoucí kopací technika, ale špatná životospráva. Však si také před zápasem dal oblíbenou klobásku a s ní v žaludku to zkrátka nešlo.

Několik stovek diváků v ochozech sice na bezvadně upraveném hřišti nevidělo rychlou podívanou, ale exhibici si patřičně užilo. Skvělé zákroky předváděli oba doubravečtí gólmani – Paleček s Partynglem, ale několikrát se zaskvěl i brankář Sigi Teamu Daniel Zítka – bývalý reprezentační gólman, jenž na klubové úrovni působil mimo tuzemsko také na Slovensku nebo v Belgii.

Příliš se naopak nedařilo Pavlu Fořtovi, který nebyl ve své kůži, naopak nic ze svého dávného repertoáru neztratili rychlonohý Patrik Ježek či spoluhráč Jaroslav Černý. O výsledek v krásném sobotním odpoledni ale vůbec nešlo. Šlo o oslavu a zábavu.

„Sto let je krásné číslo. Pro klub to něco znamená, takže jsme rádi, že jsme byli pozvaní, a samozřejmě klubu přejeme další úspěchy, protože co jsme tu viděli nebo i slyšeli, vyrostlo tady spoustu fotbalistů, kteří to později dotáhli někam výš. To je pro každý klub základ,“ vysvětlil Deníku Horst Siegl.

Pak se také pustil do tipování večerního šlágru ligy mezi ´jeho´ Spartou a domácí Viktorií Plzeň. „Sparta tu deset let nevyhrála, což je strašně dlouhá doba. Na druhou stranu to bylo v éře, kdy se Plzni dařilo a porazit ji bylo těžké. Sparta je momentálně ve větší pohodě, ale až teď se ukáže, jak na tom skutečně je. Favorit utkání ale podle mého názoru není nikdo. Přece jen, hraje druhý tým tabulky s prvním. Podle mě to skončí 1:1,“ pronesl Horst Siegl.

Jenže pravdu neměl. Viktoriáni svého soka, který vede bývalý kouč Plzně Pavel Vrba, porazili po velmi dobrém výkonu 3:2. A bývalý kanonýr den po mači smutně napsal: „Tip nevyšel, Plzeň byla lepší.“

Exhibici řídil kolega z Deníku

Utkání mezi starou gardou SENCO Doubravka a Sigi Teamem v sobotu řídil jako hlavní rozhodčí Martin Havránek, který je mimochodem také sportovním reportérem Rokycanského deníku.



„Setkat se přímo na hřišti s takovými legendami, to byl pro mě zážitek. Jen škoda, že nepřijelo ještě víc celebrit, jak bylo původně slíbeno. Věřím, že i tak si to přítomní užili a celkově oslavili výročí klubu,“ prohlásil Havránek.