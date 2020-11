Talentů, krajánků a reprezentantů, kteří rovněž vzešli z proslulé příbramské akademie a minulý čtvrtek nastoupili v základní sestavě reprezentačního A-týmu v přípravném utkání proti Německu.

Vysněná cílová destinace? Španělská La Liga! Od někoho, jehož vzory jsou kolegové Jan Oblak a Marc – André Ter Stegen, snad nelze čekat něco jiného.

„První je neuvěřitelný na lajně, u druhého se mi líbí jeho rozehrávky,“ vysvětluje Melichar s tím, že kdyby se v budoucnu poštěstilo třeba slavné Atlético Madrid, byl by to splněný sen.

Je ale vůbec reálné, aby to kluk ze Sedlice – vesnice nedaleko Příbrami – dotáhl v kariéře takhle daleko? Záležet bude na mnoha faktorech a teprve čas ukáže. Potenciál v něm každopádně dřímá obrovský.

Ostatně ukazuje ho od první chvíle, co vstoupil na ligovou scénu. Hned při svém premiérovém startu totiž vychytal proti Baníku Ostrava čisté konto.

„Bylo to super. Ze začátku jsem vůbec nečekal, že bych mohl dostat šanci, ale chytal jsem generálku proti Vlašimi, to byl takový první náznak. Definitivně jsem se to pak dozvěděl na předzápasovém tréninku. Byl jsem tehdy hodně nervózní, ale vychytal jsem tam Stronatiho se Smolou a nula mi pak hodně pomohla z hlediska sebevědomí,“ vzpomíná.

Od té doby odchytal v lize téměř všechno, co šlo. Letos chyběl kvůli zdravotním problémům pouze v zápase proti Spartě, což jen dokládá, že mezi příbramskými tyčemi má v konkurenci starší kolegů – Ondřeje Kočího a Jakuba Šimana – v současnosti jasně navrch.

Vysvětlení? Kromě jiného mu rozhodně není cizí hra nohama, což je dnes již nezbytná součást brankářského řemesla. Tím spíš pokud máte ambice chytat na té nejvyšší úrovni. Melichar se v případě potřeby nebojí sáhnout ani k „Zidanovce“. Dlouze by o tom mohl vyprávět hlavně Vachtang Čanturišvili ze Zlína, protože to poznal na vlastní kůži.

Skromný žák učitele Pavlíka

„Nechtěl jsem to tehdy odkopávat jen tak pro nic za nic na tribunu, ale dal jsem si trochu delší dotek. Pak už mi nic jiného snad ani nezbývalo,“ vybavuje si moment ze zápasu loňské sezony v Baťově městě.

Navzdory momentálnímu výsostnému postavení však i v jeho případě platí už léta zaběhnuté fotbalové pořádky. Jako nejmladší z trojice příbramských brankářů tak musí nosit věci z kabiny na trénink.

„Vezmu pytel s míčema, nafoukám je, po tréninku je spočítám, když nejsou všechny, tak je jdu hledat. Vůbec mi to nevadí, to je normální. Až budu starej, tak je třeba už nosit nebudu,“ říká Melichar s tím, že s kolegy jsou dobří kamarádi a navzájem se podporují.

Jeho slova jen dokládají, že netrpí (stejně jako jeho parťáci) žádnými hvězdnými manýry. Místo toho z něj čiší skromnost a odhodlání na sobě neustále pracovat.

„Pořád je co zlepšovat,“ uvědomuje si Melichar.

V tomto směru má tu výhodu, že disponuje dobrým učitelem. Příbramské gólmany totiž už delší čas cepuje Roman Pavlík – mistr ligy s Viktorií Plzeň, v jejímž dresu si zahrál i v Lize mistrů a čelil tak třeba i slavné Barceloně v čele s hvězdným Lionelem Messim.

„Určitě hodně pomáhá nejen mně, ale nám všem třem. Snaží se poradit, předat svoje zkušenosti a pracovat s námi tak, abychom se stále posouvali dopředu,“ pochvaluje si.

Dalším krokem reprezentace

V lize je Melichar jedním ze dvou gólmanů ročníku 2000, který chytá pravidelně – společně s ním ještě Vladimír Neumann z Karviné. Není tak divu, že už pokukuje po pozvánce do reprezentační jednadvacítky. Zkušenost z mezinárodní scény by jistě znamenala další posun.

„Asi to nějaká výhoda je. Teď tam však jsou opravdu tři skvělí gólmani. Já jsem v náhradnících, ale pro následující cyklus bych se určitě chtěl o nominaci poprat. Konkurence ovšem bude i nadále obrovská,“ uvědomuje si Melichar.

O své místo by měl mimo jiné bojovat se dvěma legionáři z Anglie – Matějem Kovářem z Manchesteru United (momentálně hostující ve Swindon Town, pozn. red.) a Vítězslavem Jarošem z Liverpoolu. Ten je shodou okolností příbramským rodákem a své první fotbalové krůčky udělal rovněž u Litavky, odkud se však záhy přesunul do Slavie Praha a v šestnácti letech zamířil právě na Anfield Road.

Dočká se něčeho podobného v budoucnu i Martin Melichar? Jeho aktuální cíl číslo jedna však zní jasně: Pomoci pozvednout tápající Příbram do vyšších pater ligové tabulky. „Udělám maximum, abychom nespadli a udrželi v Příbrami nejvyšší soutěž,“ ubezpečuje.

Pohled kouče Romana Pavlíka

„Mezi Meliho silné stránky patří dobré čtení hry, rychlost a souboje jeden na jednoho. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, nejvíce asi vzdušné souboje. Zároveň je fakt, že současný trend upřednostňuje vyšší brankáře. V každém případě, pokud na sobě bude Martin dále pracovat, může to dotáhnout hodně daleko. Jestli to bude do předních klubů české ligy nebo do nějaké ze zahraničních soutěží, je nyní těžké odhadnout, to ukáže čas.“