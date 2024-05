Fotbalisté Sparty mají další trofej. Po triumfu v lize porazili v dramatickém finále domácího poháru Plzeň 2:1 a získali double. Po utkání došlo na střet fanoušků obou táborů přímo na hřišti, větší tragédii zamezili až přivolaní těžkooděnci.

Střet fanoušků Plzně a Sparty po finále poháru. | Video: Deník/Martin Jůzek

Zdálo se, že finále poháru se obejde bez problémů. Jenže to se nestalo. Fans domácí Plzně neunesli porážku svého týmu a po závěrečném hvizdu se vydali na hřiště provokovat tábor Letenských. Sparťanští ultras na nic nečekali, vtrhli na plochu a rozjela se nechutná bitka. Zasahovat museli těžkooděnci.

Vypadalo to jako ve válce, hráči mezitím vzali nohy na ramena a zmizeli.

„Tohle vidět nechceme, velká škoda a velká kaňka,“ nechápal televizní expert a bývalý sparťanský fotbalista Mario Holek, který v improvizovaném studiu pod sparťanským dostal platovou židlí. „Tohle by stávat nemělo. To není dobrý příklad pro děti,“ kroutil hlavou.

Pořadatelé nezabránili střetu

„Byla to pořádná mela, není to příjemný. Viděli jsme tady bitky, stačí málo a tábory se do sebe pustí,“ doplnil ex-plzeňský hráč Václav Procházka. „Když jsou to vaši fanoušci, věříte, že přes hubu nedostanete, ale i tak to je mela,“ uznal, že nejde o příjemný pocit.

„Nejlepší je dát nohy na ramena a zmizet v šatně,“ přidal Holek.

Červené karty a bitka. Takové bylo finále poháru, které Viktoria prohrála

„S ohledem na skutečnost, že se pořadatelské službě nepodařilo zabránit vstupu fanoušků obou týmu na hrací plochu, museli jsme s ohledem na obnovení veřejného pořádku, zmírnění eskalace a zabránění vzájemného napadání fanoušků obou týmu vstoupit na hrací plochu. Několik osob, které na policisty útočily, jsme přímo na hrací ploše omezili na osobní svobodě,“ uvedla k incidentupolicejní mluvčí Pavla Burešová.

Nepokoje po plzeňském finále se odehrály jen čtyř dny poté, co veřejnost odsoudila zásah policie pro fanouškům Sparty, kteří chtěli po ligovém utkání v Mladé Boleslavi oslavit na hřišti titul.

„A pak se zas budeme divit, až budou kolem hřiště psi. Sparta vyhrála, fotbal prohrál. Idioti,“ napsal na síť X bývalý ligový fotbalista Zdeněk Folprecht.