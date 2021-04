Český fotbalista dostal od UEFA stopku na deset zápasů. Rasisticky měl urazit Glena Kamaru při vyhrocené odvetě osmifinále Evropské ligy. Sám 34letý reprezentant však přiznal jen vulgarismus, nikoliv narážku na tmavou pleť soupeře.

Reakce z českého prostředí

Deník v uplynulých dnech oslovil desítky hráčů, trenérů i funkcionářů ze všech koutů země. V drtivé většině případů hovoří fotbalová veřejnost o nespravedlnosti. Zaznělo však i to, že Kúdela udělal velkou chybu, která by měla ostatní poučit – soupeři se i v případě do nebe volající křivdy prostě nenadává.

Radovan Kroulík, trenér Svitav

„Jsme malý stát na východě. Ptám se, jak by kauza asi dopadla, kdyby místo Slavie stály ve stejné situaci Bayern, Real nebo Juventus.“

Štěpán Zahálka, kanonýr Admiry Praha

„Trest mi přijde jako z jiného světa. Vezměte si, že italský fotbalista Paolo Di Canio dostal za hajlování stop na jeden zápas.“

Stanislav Purkart, trenér Přeštic

„Podle mého názoru naprosto neadekvátní a obrácený verdikt. Kamara udělal velké divadlo a všichni mu to sežrali.“

Petr Stromecký, fotbalista Nového Boru

„Kde to jsme? Kam se tohle až dostane? Ať už řekl cokoliv, tak dostane větší trest než za fyzické napadení, které je podložené?“

Adam Hruška, brankář Polep

„Zruší mu nejlepší sezonu kariéry. Nejde tolik o Slavii, ale hlavně o reprezentaci. Kde jsou důkazy? Co polehčující okolnosti?“

Pavel Berčík, předseda Pitína (zde Kúdela vyrostl)

„Ondru znám. Je to slušný, hodný kluk. Finančně i materiálně podporuje turnaj pro děti. Vůbec mi na něj tohle nepasuje.“

„Tady se to hodně řeší. Myslím, že je jasně vidět, že tlak z Británie byl dost veliký. Nás naopak považují za nějaký póvl.“

Hon na "čaroděje"?

Vnímání kauzy tady a na ostrovech se liší diametrálním způsobem. Zatímco v Česku panuje u mnohých obava, že jde o hon na čarodějnici (respektive spíš čaroděje), za Lamanšským průlivem to vidí jinak. A tamní média referují o Kúdelovi jako o rasistovi.

Deník proto o názor požádal Alici Němcovou Tejkalovou, děkanku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kde je podle ní problém? „Vždy rozhoduje kulturní kontext, a ten náš je naprosto odlišný od britského. Myslím, že především proto ne všem tady dochází, jak významné téma je to v Británii, o co víc jsou k němu senzitivnější a jak často ho automaticky předpokládají, když se něco podobného odehraje, protože rasismu historicky i v současnosti řada lidí s jinou barvou pleti reálně každodenně čelí. A jsem přesvědčená, že kdyby Ondřej Kúdela hrál v Británii, nikdy by ho ani nenapadlo takto přijít k hráči jiné barvy pleti a zakrýt si rukou ústa, kdyby mu opravdu nechtěl říct něco rasistického. V tomhle se máme stále ještě kam posunovat a víc naši společnost vzdělávat,“ vysvětlila mediální analytička.

Tresty za rasismus ve fotbale

S rasismem se potýká fotbalový svět takřka odnepaměti. Obvykle nejvíc jsou trestány kluby za nenávistné projevy fanoušků (pokutou, zavřeným stadionem). Ale objevily se i případy, kdy výrazně pykají i hráči, třeba ve Francii za urážku o „špinavé opici“ skončil amatérský fotbalista u soudu, jenž mu vyměřil podmínku.

Tři křiklavé případy



2006: Nikola Mijailovič (Wisla Krakov)

Pět zápasů stop za slovní útok na Benniho McCarthyho. Šlo o vůbec první trest za rasismus, který udělila UEFA.



2012: John Terry (Chelsea)

Anglie má máslo na hlavě. I legendární kapitán Chelsea a reprezentace nesměl hrát čtyři zápasy za rasistickou urážku.



2019: Peter Beardsley (Newcastle U23)

Někdejší reprezentant jakožto kouč přišel za soupeřem afrického původu a nadával mu. Distanc na osm měsíců!

