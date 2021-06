Schopný manažer, který má respekt u hráčů i sponzorů. Z fotbalové Plzně pomohl udělat český velkoklub. Ale teď jméno Adolf Šádek nevíří fotbalový rybník kvůli dění ve Viktorii. Funkcionář, jenž kdysi sám hrál fotbal, je spojován s funkcí v Brně.

Adolf Šádek během mimořádné valné hromady FAČR. | Foto: ČTK/Josef Vostárek

Plzeň a Šádek, tohle spojení platilo (a fungovalo) řadu let. Nejprve přivedl do klubu kouče Jaroslava Šilhavého, pak se trefil s Pavlem Vrbou. Viktoriáni získali pět mistrovských titulů, třikrát si zahráli skupinovou fázi Champions League, byli v osmifinále Evropské ligy. O tom se Šádkovi při příchodu do Plzně jistě ani nesnilo.