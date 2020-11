„Sám nevím, čím to je, že nedáváme víc branek. Ale vítězství se počítá, tři body jsou důležité,“ říkal pak Alex Král v online rozhovoru s novináři.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého tak zůstaávají i před posledním zápasem skupiny, který hrají se Slovenskem ve středu opět v Plzni, stále ve hře o první místo a postup mezi elitu.

Co byste řekl k tomu, že byl takový rozdíl ve hře českého celku v první a druhé půle?

Všichni cítíme, že rozdíl tam byl. V prvním poločase jsme byli aktivnější než ve druhé, ale možná to bylo dané i výsledkem. Nicméně si myslím, že bychom měli při vedení hru kontrolovat lépe. Tohle je věc, na které musíme zapracovat, máme co zlepšovat, Ale celkově si myslím, že jsme odehráli dobré utkání.

Jak moc jste před zápasem řešili, že Slovensko už odpoledne vyhrálo nad Skotskem a vy jste zůstali ve hře o první místo?

Rozhodně nám to udělalo radost, protože pořád máme šanci postoupit z prvního místa. Byli jsme rádi. Ale pro nás se nic extra se nic neměnilo, my chce v Plzni vyhrát oba zápasy. Půjdeme si i ve středu pro další tři body.

Hodně se mluví o tom, že střed s vámi Daridou a Součkem je srdcem hry českého celku. Jak vám s nimi hraje?

Se Sukem jsem odehrál spoustu zápasů v klubu i v reprezentaci. I s Vláďou Daridou se skvěle doplňujeme. Jsme všichni běhaví záložníci, plus má každý něco navíc, sedí nám to spolu.

Je i pro vás důležité, že jste všichni tři hodně pohybliví?

Vzhledem ke stylu, kterým se chceme prezentovat a je hodně o presinku, je to důležité. I mimo hřiště si vyjdeme vstříc a potom se to odráží i ve hře.

Co říkáte na ofenzivu českého týmu, dlouhodobě nedáváte moc gólů. Čím si to vysvětlujete?

Na tohle je opravdu těžké odpovědět. Já sám nevím, čím to je, že nedáváme víc gólů. Šance si vytváříme, jde o to jenom je proměňovat. Ale výhra se počítá, tři body jsou důležité.