Když Náchod válel ligu. Třásla se i Slavia s Bicanem a Pláničkou

Náchod mezi fotbalovou elitou. To bývávaly časy. Dnes to zní skoro neuvěřitelně, ale v meziválečném období se do Bělovsi chodívalo na úchvatné bitvy.

CENNÉ VÍTĚZSTVÍ. Na přelomu ledna a února 1938 absolvoval Náchod zájezd do Francie. V utkání s Montpelliere slavně zvítězil 2:0. Oba góly vstřelil Karel Schloger. | Foto: Archiv

Jak to vypadalo, když fotbal hráli naši dědové?

V historickém speciálu Deníku se dozvíte, kde narazila Sparta nebo Slavia, kde vyrostly hvězdy a přečtete si příběhy zapomenutých hrdinů. Od středy 17. března až za Velikonoce každý den nový článek. A Náchodští rozhodně nehráli druhé housle. Vždyť s prázdnou odjížděly celky s reprezentanty v sestavě. Kolikrát se musela třást i slavná Slavia s legendami Bicanem a Pláničkou. Tak alespoň namátkově… Nováčkovi sudí nepřál Už první domácí zápas stál za to. Přijela právě mistrovská Slavia. Náchod krátce před tím uhrál v ligové premiéře bezbrankovou remízu na Kladně, a tak byl na českého giganta natěšen. Stalo se tak 5. října 1930. Ze dna fotbalové propasti zpátky do ligy. Takový byl "Budějovický případ" Přečíst článek › Jenže… Okolnosti nováčkovi nepřály, po vskutku ,,zvláštním“ průběhu prohrál 1:3. Tisk se tehdy pozastavoval hlavně nad výkonem sudího Kastnera, který mimo jiné nesprávně nařídil pokutový kop. Zmíněna byla rovněž překvapivá unfair hra „sešívaných“. Z dobových dokumentů lze pak citovat tuto nepřehlédnutelnou pasáž: ,,Náchod může si přičíst k dobru, že dovedl bojovat nejen proti mistru ligy, ale i proti panu Kastnerovi. Bylo by nesprávné, kdyby při vyplácení prémií vítěznému mužstvu byl pan Kastner opomenut.“ Událost stará více než devadesát let pobaví ještě dnes, že? V Náchodě se velmi vzpomíná také na rok 1938. Na přelomu ledna a února podniklo mužstvo zájezd do Francie, kde se mimo jiné střetlo s giganty jako Olympique Marseille (prohra 0:1), AS Cannes (prohra 2:3) či Montpelliere (výhra 2:0). V bílomodrých barvách váleli Franc, Mareš, Štumpf, Dobeš, Frýba, Tajčner, Habelt, Schloger, Stejskal, Zítko, Vojáček nebo Kosmák. No a v témže roce se zrodilo také jedno z nejslavnějších vítězství SK Náchod v nejvyšší domácí soutěži. Před čtyřtisícovou návštěvou porazil v Bělovsi hvězdami nabitou Slavii 5:2. Za domácí skórovali dvakrát Veselý a Schloger, jednou Zítko. Oba góly Slavie vstřelil (kdo také jiný) Pepi Bican. Na Spartu jsme jeli tramvají, vzpomíná fotbalista Kubalák na památné zápasy Přečíst článek › Tento nášup vzbudil pořádný ohlas. Vždyť branku hostí hájil legendární František Plánička, stříbrný medailista z MS 1934 v Itálii. A tisk ani tuhle ikonu nešetřil, zlomový gól na 4:2 šel prý jednoznačně za ním: ,,Plánička selhal. Při dalekonosné střele Zítka se zřejmě domníval, že míč letí nad branku. Vůbec po něm nešel,“ psalo se v referátu o utkání. Zárodkem debaklu bylo prý také přehnané sebevědomí Pražanů či skvělá taktika domácího celku se dvěma centrhalvy. Inu. Náchod v této éře válel a uměl zaskočit kdejakého favorita. Z opor se stali Němci



K oporám náchodské modrobílé sestavy patřili střední záložník Zilvar a centrhalf Habelt. Po mnichovském záboru se oba stali německými státními příslušníky. Zilvar se později v Náchodě objevil v uniformě wermachtu. Tento fakt dokazuje i sestava Náchoda poslední říjnovou neděli 1938 v Plzni (Nývlt – Štumpf, Dušek – Šmejkal, Frýba, Dobeš – Zítko, Schloger, Veselý, Nývlt II., Tajčner). Oba výše jmenovaní už v ní nefigurovali.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu