Reportáž z místa, kde zahynul Šural: Děti řádí u sochy, viník sedí za mřížemi

„Komentovali jsme hru a vedoucí gól Eintrachtu emotivně, to se ale nelíbilo fanouškům West Hamu sedícím hned za námi. Bili nás pěstmi do krku, zezadu do hlavy a do zad,“ popsali reportéři pro web hessenschau.de.

O chvíli poději se incident opakoval. Angličtí fanoušci slavili vyrovnávací gól Antonia jako pominutí a přitom opět napadli německé reportéry. „Jsme napadeni, útočí na nás. Strhli sluchátka a hodili je na mého kolegu Tima. Musíme se dát trochu do pořádku,“ líčil divoké scény během živého přenosu Hofmeister.

Unsere beiden hr-Reporter Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier sind beim Halbfinal-Hinspiel von Eintracht Frankfurt kurz nach dem Ausgleich von West Ham im Stadion körperlich attackiert worden. Manche Leute, ey. Alles Gute für euch beiden!#SGE #SGEuropa #whuSGE pic.twitter.com/YwP1y1fueh — FUSSBALL 2000 (@FUSSBALL2000) April 28, 2022

Na chvíli je v rádiu slyšet jen šum. „Musíme se postarat o to, abychom sem dostali nějaké bezpečnostní pracovníky. Neustále máte pocit, že by mohlo něco přijít zezadu, rána pěstí nebo tak něco… Moje sny o anglickém fotbalu byly zničeny,“ řekl reportér naživo.

Ochranka následně přesunula napadené komentátory do střední části galerie pro média. „Kolegové z Eintrachtu Frankfurt, kteří nám s takovými cestami pomáhají, informovali tiskové kolegy z West Hamu. Pak nám konečně pomohli a chránili nás až do poločasu. O přestávce však opět došlo ke slovním útokům. Ve velmi hektické akci nás však poté dva velmi ochotní zaměstnanci West Hamu převedli do hlavní tiskové galerie, abychom mohli bezpečně dokončit naše komentáře,“ uvedli komentátoři.

Klub výtržníky potrestá zákazem vstupu na stadion

Po zápase Hofmeister tweetoval: „Díky moc. Máme se dobře. Všechno nejlepší všem fanouškům West Hamu, kteří milují fotbal a respektují své soupeře.“ Těžko říct, jestli se snažil celou záležitost urovnat, nebo to myslel ironicky a rýpnul si do fans Kladivářů.

Tiskový mluvčí West Hamu se omluvil a slíbil, že incident vyšetří. „Klub si je o incidentu vědom a bude pracovat na identifikaci pachatele. V souladu s naším přístupem nulové tolerance budou údaje každého identifikovaného předány policii. Dostanou zákaz na dobu neurčitou a nebudou moci vstoupit na londýnský stadion a cestovat s klubem. Pro takové chování není místo.“

Odveta ve Frankfurtu se hraje příští týden. Záložník Tomáš Souček věří, že United vybojují postup do finále. „Měli bychom jet do Frankfurtu s velkou sebedůvěrou. Pokaždé jsme vyhráli odvetu, takže doufáme, že se to povede znovu. I když jsme doma prohráli, viděli jsme, že je možné Frankfurt porazit. Věřím, že jsme lepší,“ nechal se slyšet kapitán české reprezentace.