Stoper Maguire se stal kapitánem Rudých ďáblů v lednu 2020, necelých šest měsíců po přestupu za 85 milionů liber (2,5 miliardy korun). Pozici si pod bývalým koučem Ole Gunnarem Solskjaerem udržel. Podle britských médií však jeho autorita byla podkopána návratem portugalské legendy do Manchesteru.

Dočasný trenér Ralf Rangnick požádal Ronalda, aby mentoroval mladší hráče a měl na ně v kabině vliv. To se podle zdroje blízkého United nelíbí Maguirovi, který Ronalda musí poslouchat, což údajně vedlo k napětí mezi oběma hráči. Už dříve se spekuloval tom, že je kabina rozdělena.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone ?? @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf