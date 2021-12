Věřte nevěřte. Mladík snil o gólu na Letné, po letech Spartu vážně zostudil

Tomáši, začněme fotbalem. Do sestavy Kasimpasy se vejdete jen někdy. Co za tím vězí?

Moje chyba. Můžu si za to sám. Odehraju jeden dobrý zápas a další dva se mi nepovedou. Nepodávám úplně nejstabilnější výkony, takže rozumím trenérovi, že nehraju tak často.

Byl jste někdy u kouče na pohovoru?

Takhle to tady nechodí, nechválí se, nekritizuje se. Ale sám jsem soudný. Přece když udělám chybu, což poznám, a ještě prohrajeme…

Mužstvu se navíc moc nedaří, teď jste spadli na poslední místo tabulky.

Bohužel. Nezačali jsme tak špatně, ale teď nám to nejde.

Turecká liga je lepší

Je turecká liga o dost náročnější než ta česká?

Čím jsem tu déle, tím větší rozdíl vidím. Turecká liga je rozhodně lepší. U nás se hraje víc takticky. Hodně se běhá, a není moc fotbalistů, kteří mají kvalitu, myslím s balonem. Ale nechci, aby to vyznělo, že v Česku děláme něco špatně. Tempo je třeba vyšší než tady.

Když jsme u toho, Slavia dostala pro vyřazovací část Evropské konferenční ligy za soupeře Fenerbahce Istanbul. Jak to podle vás dopadne?

Těžko odhadovat, protože za pár týdnů může být vše jinak. Kdyby spolu hráli teď, tak jednoznačně Slavia. Proto, že Fenerbahce nemá formu. Jsou až pátí. Poztráceli dost bodů. Ale uvidíme, co se stane v zimě. Tipuju, že vedení přivede pět šest nových hráčů.

Potkal Ronalda, teď Macek strádá kvůli zdravotním malérům. Jsou i další smolaři

Fenerbahce jste zažil osobně v říjnu. Kde jsou silní a kde slabší?

Mají kvalitní defenzivu. Jejich silní, mladí stopeři v čele s Attilou Szalaiem budí respekt. Ale ta ofenziva, byť s Mesutem Özilem, nic moc, jako by si na sebe pořád zvykali. Slávisté by se měli připravit na to, že proti nim budou chtít na brejky.

Jaké jsou návštěvy v Turecku? Viděl jsem pár sestřihů a nic moc.

Hodně lidí odradil covid a problémy kolem povinné aplikace. Kdo není očkovaný, nebo nemoc prodělal, na stadion se nedostane. Takže není plno ani na velké zápasy.

Kasimpasa netáhne ani normálně, v Istanbulu jste až ti skoro poslední. Kdy přišlo nejvíc lidí?

Oficiálně to tady moc neprobíhá, ale myslím, že s Besiktasem. To přišly zhruba čtyři tisíce lidí. Jinak je to kolem tisícovky.

S Trávníkem v rezidenci

Vaším parťákem v týmu byl dřív David Pavelka, teď je to Michal Trávník. Předpokládám, že jste v úzkém kontaktu?

Každý den. Máme byt ve stejné rezidenci, která se nachází asi deset minut od tréninkového centra. A vídají se i naše manželky. Michalovi se nedávno narodilo dítě, tak jsou rádi za pomoc (úsměv).

Vídáte se i s Filipem Novákem, který působí ve Fenerbahce?

Moc ne. Bydlí na asijské straně Istanbulu. A ta doprava je tady šílená, zácpa střídá zácpu.

Fešák za miliardy. Schick má za sebou rok snů, zaujal magickými kousky

Když jsme u těch nefotbalových záležitostí, musím se zeptat i na současnou situaci kolem inflace. Ceny letí nahoru. Pociťujete to?

Je to velký průšvih. My si zajdeme do restaurace na jídlo, ale co místní? Je mi jich líto. A zvlášť lidí z klubu. Jsou tady velké rozdíly mezi chudými a bohatými. Na české poměry je teď v Turecku levně. Kilo cibule v přepočtu za dvě koruny, kilogram jogurtu vyjde na osm korun… Vypadá to, že není špatně. Ale teď si uvědomte, že platy se tu nezvyšují. A co jsem vypozoroval, za poslední rok se cena chleba zdvojnásobila. Ani elektroniku se nevyplatí kupovat. Mimochodem, já jsem si třeba z Česka nechal doručit chrániče. Ještě nepřišly, asi měsíc leží na hranicích.

Ještě mě zajímá: sledujete Slovácko a Jablonec, vaše dva předchozí kluby?

Sleduju. Jsem v kontaktu s řadou bývalých spoluhráčů. Slovácku se daří, Jablonci bohužel ne.