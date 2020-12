Fotbalový brankář Matouš Trmal začínal s fotbalem v Tasovicích na Znojemsku. Hrál i za mládež 1. SC Znojmo. V šestnácti letech následovala cesta do fotbalové akademie v Uherském Hradišti. Zdejšímu prvoligovému Slovácku strážil svatyni od loňského roku jednu sezonu. Nyní již tři měsíce obléká dres portugalské Vitórie SC v tamější nejvyšší soutěži.

Matouš je od šestnácti let samostatnou jednotkou. Z mládeže 1. SC Znojmo přešel tehdy do Fotbalové akademie v Uherském Hradišti. Mamince Martině Trmalové i po letech vyvstává husí kůže, když vzpomene na jeho úvodní trénink na Slovácku. „Nechali jsme ho tam, já brečela, načež mi řekl: ‘Mami, co blázníš? Vždyť neumírám!‘ Psychické odloučení jsem nesla těžce,“ dodává Trmalová.

Víkend co víkend

Její syn disponoval výhodou, že dva roky bydlel u babičky a dědečka v Otrokovicích a do Uherského Hradiště denně dojížděl. V osmnácti letech si v „metropoli Slovácka“ pronajal byt a začal žít zcela podle svého uvážení. Martina Trmalová jej každý víkend jezdila podporovat na zápasy, včetně prvoligových duelů, k nimž nastupoval v ročníku 2019/2020. Letos v létě přišel zvrat a Trmal odcestoval na jih Evropy.

V rodičích měl vždy velkou podporu. „Jsem velmi hrdá, ale jako matka těžce nesu, že ho nemám v Česku,“ pronáší Martina Trmalová. Na Pyrenejském poloostrově již s Matoušem strávila podzimní prázdniny. „Prošla jsem si město, byla na stadionu i v zázemí. Viděla jsem fotbalovou akademii, ale na zápase jsem vůbec nebyla,“ líčí maminka dvaadvacetiletého gólmana. Ročník 2020/2021 začal v Portugalsku na stadionech bez diváků. „Hygienická opatření jsou tam přísnější než u nás. Velmi je hlídají,“ sděluje povoláním učitelka.

Zapeklitá portugalština

Nadějný gólman nosí i dres české reprezentace do jednadvaceti let. „Jsem moc ráda, že se do ní propracoval. Když přiletí na sraz, tak jej den předem vyzvednu na letišti ve Vídni. Doma si popovídáme, Matouše si užiji a druhý den již frčí směr Praha a reprezentační kemp,“ nadšeně popisuje Trmalová.

Portugalské angažmá Matouše nesmírně naplňuje. Dle své matky tréninky i další podmínky zvládá zcela v pohodě. Jedinou bariérou tvoří jazyk temperamentního národa. „Portugalština je nesmírně zapeklitá. Po pár týdnech si v klidu objedná jídlo v restauraci, ale na tréninku je občas zmatený a musí si domýšlet. Naštěstí manažer klubu domluvil všem cizincům v týmu lekce portugalštiny, tak se učí,“ uvádí v obraz maminka Martina.

Jelikož portugalská nejvyšší soutěž jede nepřetržitě až do března, Trmal stráví vánoční svátky na severozápadě Portugalska. Vitória SC hraje 21. a 27. prosince, v mezičase musí trénovat. „I v zimě je tam dvacet stupňů. Domluvili jsme se, že Vánoce strávíme v Portugalsku. Chci s ním být, jinak si to nedokážu představit,“ uzavírá s úsměvem na rtu Trmalová.