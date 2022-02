„Má svůj režim, kdy úplně neleží. Před zraněním (15. ledna proti Ústí – pozn. aut.) toho odtrénoval dost,“ doplnil Pavel Horváth.

Ani z jeho slov se nedá vyčíst, jestli bude Beauguel hrát. A víc zřejmě neprozradí ani hlavní kouč Michal Bílek na dnešním online setkání s novináři. Spíš se zdá, že nikoliv.

Kdo ho tedy na hrotu útoku zastoupí?

Soudě podle sestav z posledních dvou přípravných zápasů to bude dlouhán Tomáš Chorý, i když předtím proti brněnské Zbrojovce nastoupil na hrotu útoku nový muž v plzeňské sestavě Roman Potočný a vstřelil i vyrovnávací branku.

„Roman na to má postavu, je to zkušený hráč, dokáže podržet balon. Má i dobré standardky. Je to zajímavá varianta i na post útočníka,“ připustil pak Pavel Horváth.

Jenže v dalších zápasech Potočný vždy jen střídal Tomáše Chorého. Ten je v Plzni už tři roky, ale stálé místo v sestavě si nezískal. Nastoupil sice do 91 ligových zápasů, ale většinou až jako střídající hráč. Nejprve kryl záda Michaelu Krmenčíkovi, teď zase Jeanu-Davidu Beauguelovi.

V říjnu 2020 dokonce zamířil po příchodu Zdeňka Ondráška na hostování do belgického Waregemu. Ale loni v létě se vrátil do plzeňské Viktorie, v jejíchž barvách dal v lize patnáct branek. Zdá se tedy, že teď se před ním otevírá nová šance.

V zimní přípravě dal z penalty gól Písku, trefil se i proti Příbrami, ale v posledních dvou zápasech vyšel střelecky naprázdno.

„Také on cítí, že není tolik produktivní, ale do šancí se dostává. V minulém zápase s Mladou Boleslaví měl dvě velké, proti Chrudimi dal břevno,“ připomněl asistent Viktorie.

Celkem logicky se tedy mezi fanoušky plzeňského klubu čile spekuluje, jestli je vytáhlý útočník na tuhle roli připravený. „Tak určitě,“ usmál se Pavel Horváth po generálce s Chrudimí.

„Od toho je tady. Má sice trošku smůlu v koncovce. Až to protrhne, tak to bude dobré,“ naznačil plzeňský asistent už s vážnější tváří, že Chorému věří.

Mimochodem i v prvním vzájemném zápase Viktorie Plzeň a Hradce Králové v této sezoně nastoupil na konci srpna Tomáš Chorý v základní sestavě a odehrál plnou porci minut. Gól však nedal, ani když byl od 66. minuty na hřišti i s Beauguelem. A nováček uštědřil v boleslavském azylu viktoriánům první ligovou porážku (0:1).

Nastane tedy v neděli, hraje se od 18 hodin v Doosan Areně, čas pro odplatu?

Zaslouží se o ni Chorý?

Bilance v Plzni

Tomáš Chorý přišel do plzeňské Viktorie v lednu 2018 ze Sigmy Olomouc, kde si ho vyhlédl ještě trenér Pavel Vrba.

Na konci sezony se mohl i téměř dvoumetrový dlouhán radovat z českého titulu.

Přispěl k němu dvěma góly, celkem nasbíral 505 minut ve třinácti zápasech.

Nejslavnější gól vstřelil 12. prosince 2018, když rozhodl o vítězství 2:1 nad AS Řím v základní skupině Ligy mistrů.

V následujících dvou sezonách dal po šesti brankách.

Po návratu z Belgie nastoupil do 18 zápasů, v nichž odehrál jen 718 minut. Gól dal jediný, proměněnou penaltou přispěl k výhře 2:0 nad Karvinou.