/ROZHOVOR/Levonohý fotbalista Jan Sýkora, který tentokrát nastoupil na kraji plzeňské obrany, hledal příčiny porážky Viktorie v Teplicích (0:1).

Jan Sýkora se pokouší obejít teplického Matěje Radostu. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

Bylo jen pár minut po porážce fotbalistů plzeňské Viktorie v Teplicích (0:1), když přišel Jan Sýkora do mixzóny mezi novináře, aby zkusil najít příčiny nezdaru.

„Nedokázali jsme si poradit s dobře organizovanou hrou Teplic. Domácí vyhráli většinu osobních soubojů,“ našel klíč k úspěchu sobotního soupeře, z jehož kabiny právě v tu chvíli zněl vítězný křik.

Sýkora se za nic neschovával, natvrdo uznal, že viktoriáni zápas v Teplicích nezvládli. Stejného soupeře neporazili už potřetí v řadě.

V minulé sezoně jste s nimi uhráli dvě remízy (2:2 venku a 1:1 doma). V čem vám Teplice nesedí?

Mají velmi dobrou organizaci hry, brání v hlubokém bloku, jsou hodně agresivní, napadají soupeře. V tom je jejich největší síla. Proti nám vyhráli většinu osobních soubojů. I když jsme si to před zápasem říkali, nedokázali jsme si s tím poradit.



Nakolik je ztráta hned v úvodu sezony nepříjemná?

Vždycky, když vstoupíte do soutěže porážkou, je to nepříjemné. Ale nedá se nic dělat, už ve čtvrtek hrajeme další zápas, musíme se z toho oklepat, ukázat si chyby a hlavně se z nich poučit.



Přitom v přípravě jste vypadali velmi dobře, co bylo v Teplicích špatně?

Příprava je něco úplně jiného než ostré zápasy. Mužstva, s nimiž jsme se utkali v létě, hrála otevřený fotbal. Teplice to vzaly zodpovědně zezadu, bránily v hlubokém bloku a my jsme se proti tomu nedokázali prosadit.



Kopali jste třináct rohů, ale žádnou velkou šanci jste v zápase neměli…

Musím říct na rovinu, že jsme je dneska špatně kopali. To je na nás exekutorech. Klíč byl v tom zahrávat standardní situace lépe.



Nevracely se vám vzpomínky na bídné jaro, kdy jste podobných zápasů sehráli spoustu a byli jste až v křeči?

Myslím, že ne. Minulou sezonu jsme uzavřeli. Chtěli jsme začít lépe, bohužel se to nepovedlo. Nesmí nás to však položit.



Potvrdilo se, že česká liga je hodně o soubojích?

Určitě, většina zápasů je takových, hodně běhání hráče s hráčem. V Teplicích to bylo vidět. Ale my jste dost zkušené mužstvo, abychom si s tím poradili. Mrzí nás to, ale jak už jsem řekl, nesmí nás to položit.



Zdá se, že vy osobně jste zakotvil na pozici levého obránce. Jak se vám tam hraje?

Nevím, jestli jsem tam zakotvil. Pro tenhle zápas vybral trenér na levého beka mě. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Víc bych k tomu asi neřekl.



Ale ve druhé půli jste změnili rozestavení a přineslo to větší tlak, i když bez úspěchu. Ukazuje se, že systém 4-3-3, který jste pilovali v přípravě, nemusí být pro českou ligu vhodný?

Ne, to ne. Spíš jsme reagovali na vývoj zápasu, který pro nás nebyl příznivý. Chtěli jsme dostat do hry druhého vysokého útočníka, abychom se o něho mohli opřít. Nějaký tlak to přineslo, ale bohužel žádnou velkou šanci ne. My jsme připravení na obě varianty, budeme reagovat podle vývoje.



