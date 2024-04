Zkušený plzeňský fotbalista Jan Sýkora už je po operaci kolena a sezona pro něho skončila. Kromě toho má velmi silně pohmožděný kotník.

Jan Sýkora vstoupil do zápasu v Karviné plný odhodlání, v lize byl poprvé letos v základu a cítil šanci, že by si mohl zahrát i proti Fiorentině, ale bohužel kvůli zranění brzy střídal. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Už před týdnem po ligovém zápase s Libercem (1:3) plzeňský kouč Miroslav Koubek upozorňoval, že jeho Viktoria bude mít ve čtvrtfinále Konferenční ligy s italskou Fiorentinou problém na krajích zálohy.

„Nemohou hrát Souaré a Havel, kteří nejsou na soupisce, Kopic je vykartovaný,“ vypočítával 72letý kouč. To netušil, že bude ještě hůř. Utkání s Libercem navíc nedohrál kolumbijský záložník Mosquera, jenž opouštěl hřiště s krvavým obočím.

Při poháru v Jablonci, ani teď v Karviné zatím nebyl na lavičce. Kvůli kartám bude ve čtvrtek chybět i stoper Dweh a na pohárové soupisce není ani Metsoko

„Všechno špatné je pro něco dobré. Proti Liberci jsme mohli rozehrát určitý balík hráčů, budeme je potřebovat,“ snažil se Koubek hledat pozitiva. Kvitoval, že se rozehrává Jan Sýkora.

Podle základní sestavy v sobotním zápase v Karviné se zdálo se, že právě na levonohého štírka a Brazilce Cadua vsadí zkušený trenér i ve čtvrtek proti Fiorentině.

Jenže ouha…

Sýkora po pár minutách a nešetrném zákroku domácího zadáka opouštěl trávník na nosítkách. A zprávy z plzeňské nemocnici nebyly vůbec dobré. Podrobná vyšetření u něho odhalila vážné poranění kolene, které si vyžádalo operační zákrok. Kromě toho má velmi silně pohmožděný kotník.

„Pro Honzu bohužel tato sezona skončila předčasně a nyní jej čeká několikaměsíční dlouhá rekonvalescence. Je tedy vážně ohroženo i to, aby stihl podzimní část té nadcházející,“ uvedl v pondělí mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

„Je zarážející, že takový zákrok nebyl vůbec oceněn kartou,“ doplnil s s tím, že všichni v klubu drží Janu Sýkorovi palce a přejí mu hodně sil při rehabilitaci.

Nepříjemné zranění zkušeného středopolaře zasáhlo i jeho spoluhráče. „Je mi to strašně líto, těžko se mi hledají slova. Honza si toho se zraněními už vytrpěl dost, prošel si strašně dlouhou cestou a teď se mu to stalo znovu. To je na celém zápase to nejhorší,“ mrzelo Tomáše Chorého, který odehrál v Karviné 200. ligové utkání.

Zdravotní lapálie 31letého fotbalisty neberou konce.

Sýkora se do plzeňské Viktorie, jejímž je odchovancem, vrátil v létě 2021 z polského Lechu Poznaň. Hned získal místo v sestavě a po sezoně slavil s týmem titul. Následující ročník začal famózně, přispěl k postupu do skupiny Ligy mistrů a na Camp Nou dal gól Barceloně, jejímž je velkým fanouškem.

Jenže pak ho v zápase se Slavií zle přišlápl Olayinka, levé koleno se vyvrátilo a hned bylo jasné, že je zle.

Na jaře se Sýkora vrátil a znovu stabilně hrál, ale po příchodu trenéra Koubka ztratil místo v sestavě a navíc letos v zimě přišlo další zranění. V lize má na kontě v této sezoně 495 minut.