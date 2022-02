Spokojený s příchodem nové posily je samozřejmě i hlavní trenér Michal Bílek. „S Liborem jsme se setkali již během angažmá ve Zlíně, znám ho a vím, jakého hráče jsme získali. Jde o velmi kvalitní alternativu na kraj obrany či zálohy,“ řekl kouč.

Libor Holík má ve svých třiadvaceti letech odehráno 121 ligových zápasů, vstřelil v nich sedm branek a je odchovancem Slovácka.

Na svém kontě má rovněž řadu startů v evropských pohárech a mládežnických národních týmech. Českou republiku reprezentoval na posledním EURU jednadvacítek a na mistrovství Evropy si zahrál také v kategoriích do sedmnácti a devatenácti let.

„Bylo to opravdu rychlé, protože jsem se to dozvěděl teprve ve středu. Překvapilo mě to a zároveň potěšilo. Když jsem zjistil, že mě z Jablonce pustí, tak jsem neměl nad čím přemýšlet. Pro každého hráče je určitě plus, když ví, že se s trenérem znají, takže i to hrálo velkou roli. V jednadvacítce jsem hrál s Pavlem Buchou, Dominikem Janoškem a Pavlem Šulcem. S Honzou Sýkorou jsem působil v Jablonci. Spoustu kluků znám také z ligy. Myslím si, že se vztahy v kabině by neměl být problém. Mám natrénováno a zápasy jsem v Jablonci hrál, takže jsem samozřejmě připravený v sobotu vběhnout na hřiště," uvedl Libor Holík.

Autor: fcv; redakce