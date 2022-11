„Jsem rád, že podzim končí a můžeme se dát fyzicky dohromady,“ oddechl si kouč lídra prvoligové tabulky Michal Bílek. Jeho svěřenci absolvovali od 20. července úctyhodnou porci 29 zápasů.

Do jara půjdou plzeňští fotbalisté s dvoubodovým náskokem před druhou Slavií, třetí Sparta ztrácí dalších pět bodů.

Podzim jste sice zakončili remízou na hřišti posledního týmu tabulky, ale celkově musíte být spokojeni, ne?

Těžko se mi to hodnotí po takovém zápase, protože tady jsme měli vyhrát. Ale jsme v lize na prvním místě, hráli jsme evropské poháry. Nebylo vždy jednoduché po nich přepínat na ligu, přesto jsme to zvládali. Celkově jsme spokojení, ale těžko se mi to teď říká.

Je patrné, jak vás remíza s Pardubicemi mrzí. Proč to nevyšlo za tři body?

První půle nebyla z naší strany dobrá, i když jsme si tam nějaké šance vytvořili, neproměnili jsme je. Myslím si, že tam byl i penaltový zákrok na Vlkanovu. Ale to nic nemění na to, že jsme měli první půli odehrát lépe. Pak jsme nastřelili břevno, ale jako první jsme inkasovali. Vstřelili jsme vyrovnávací branku a měli jsme tlak i šance, abychom dali vítězný gól. Bylo tam z naší strany spousty nedohraných situací, v nichž jsme měli být přesnější. Je to škoda, tenhle zápas je pro nás jednoznačná ztráta.

OBRAZEM: Smíchov rozhodl v závěru, Sušice nadělila Kaznějovu osmičku

Berete to tak, že jste dali šanci Slavii i Spartě, aby se na vás dotáhly? Na jaře, kdy ani jeden z týmů nebude hrát evropské poháry, to bude tuhý boj. Souhlasíte?

Samozřejmě bych byl radši, kdybychom s Pardubicemi vyhráli a náš náskok byl větší, to jednoznačně. Ale jsem rád, že bude pauza a můžeme se dát zdravotně do pořádku, protože zraněných máme hodně. Konec ligy nám to komplikoval, z tohoto pohledu pauzu vítám. A věřím, že se dobře připravíme, abychom na čele byli co nejdéle. Nebude to jednoduché, Slavia samozřejmě prahne po titulu, i Sparta se bude chtít dotáhnout na špičku.

Jak vůbec vypadá zdravotní stav zraněných hráčů (Sýkora, Kliment, Řezník, Tijani, Kopic, Kaša)? Hrozí, že by některý z nich nestihl start zimní přípravy, který je letos netradičně brzy už 19. prosince?

Všichni už marodí takovou dobu, že by měli být od začátku přípravy k dispozici. Jenom nevím, jak to dopadne s Vencou Jemelkou, který jde v úterý (dnes) na operaci s ramenem.

Nastane předtím nějaký pohyb v hráčském kádru?

Už nějakou dobu se bavíme o menších změnách v kádru. Ale teď je ještě předčasné být konkrétní. Jen můžu říct, že změny nebudou velké. Kádr máme dostatečně široký i kvalitní. Pokud nějaká změna bude, tak jeden dva hráči.

OHLASY Z PŘEBORU: Zruč překvapila lídra. Černice i Baník ztratily výhru v závěru

Spekuluje se o návratu Vladimíra Daridy, který má od Herthy Berlín svolení, aby si hledal nové angažmá. Uvítal byste to?

Nechci teď vůbec komentovat jakékoliv jméno.

Přesto zvlášť na hře vašich středových hráčů Lukáše Kalvacha a Pavla Buchy, kteří odtáhli většinu zápasů, bylo v závěru sezony znát, že jim síly ubývají. Je to tak?

Může to tak být, na jejich postech ve středu pole je třeba hodně běhat. Kalvi i Buchy toho odehráli hodně.

Týkalo se to i dalších hráčů?

Poslední kola nebyla pro kluky jednoduchá. Kádr se nám podstatně zúžil. Optimálně se možná necítí ani jeden z hráčů. Někteří museli hrát, přestože měli zdravotní problémy. Ale nechci říkat, že jsme proti Pardubicím nevyhráli jen proto, že máme náročný program. Jsem však rád, že liga končí a dáme se fyzicky dohromady.

OHLASY Z DIVIZE: Petřín smetl rezervu Příbrami, derby v Plzni skončilo remízou