Ta zpráva vyvolala mezi fanoušky fotbalové Viktorie Plzeň zděšení. Na finále MOL Cupu se Spartou, které bude ve středu 22. května od 18 hodin hostit jejich Doosan Arena, budou mít k dispozici jen něco málo přes dva tisíce vstupenek.

Na první zápas ligové nadstavby o titul, v níž má plzeňská Viktoria jisté třetí místo, přišlo přes osm tisíc diváků. Ale na finále MOL Cupu se Spartou má klub k dispozici maximálně 3 335 vstupenek. | Foto: Jindřich Schovanec

Zdaleka se tak nedostane na všechny majitele permanentních vstupenek, kterých je v této sezoně přes pět tisíc. Uspokojena nebude ani polovina z nich, ale nikdo jiný prakticky nemá šanci. Přitom mnozí si mysleli, že mají svoje místo jisté. Jenže pořadatelem finálového zápasu není Viktoria Plzeň, nýbrž Fotbalová asociace České republiky (FAČR).

„Z tohoto důvodu nelze tento zápas označit jako domácí, nemohou na něj tedy platit permanentní vstupenky. Při distribuci vstupenek pro naše fanoušky musíme vycházet z kvóty, která byla oběma klubům přidělena pořadatelem zápasu,“ informoval na webu Viktorie mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

FAČR si navíc pro svoje potřeby rezervovala celou hlavní tribunu, zbytek stadionu si mezi sebe rovnoměrně rozdělí oba kluby. Plzeňská Viktoria bude mít svoje fanoušky umístěné v sektorech za severní brankou a části přilehlé protilehlé tribuny. Celkově klub obdržel 3 335 vstupenek, z této kvóty půjdou do prodeje fanouškům dvě třetiny vstupenek, protože klub musí uspokojit i sponzory.

„Bohužel jde o počet, kterým v žádném případě nedokážeme pokrýt obrovskou poptávku ze strany našich fanoušků a partnerů. Možnost zakoupit si lístek na finále tak budou mít pouze majitelé permanentních vstupenek na aktuální sezonu 2023/2024. I tak víme, že vzhledem k omezenému počtu se na všechny nedostane, ale jiné řešení při těchto počtech neexistuje,“ doplnil mluvčí klubu.

Cena jedné vstupenky je 690 Kč, prodej bude probíhat pouze on-line na stránkách ticketportal.cz a pro nákup bude potřeba zadat číslo permanentky. V rámci jednoho přihlášení bude možné zakoupit maximálně dvě vstupenky oproti dvěma permanentkám. O přesném termínu spuštění bude klub informovat ve chvíli, kdy bude vše technicky vyřešeno s poskytovatelem služby a pořadatelem utkání.

Ale podle ohlasů fanoušků Viktorie je už teď patrné velké zklamání, že se na finálový zápas MOL Cupu dostane jen zlomek z nich. „Nejspíš půjdeme s partou kamarádů koukat někam do hospůdky, protože šance dostat se do hlediště je minimální,“ reagoval smířlivě jeden z věrných fanoušků Jaroslav ze Zruče. „Aspoň mám vyřešený problém, jestli stihnu předtím i třetí finále extraligy házenkářů,“ připomněl, že ve stejný den hraje od 15.30 hodin svoje finále i Talent tým Plzeňského kraje s Karvinou.

Zdroj: Youtube

„Nedá se nic dělat, holt budeme číhat u počítače, abychom byli mezi nejrychlejšími,“ říkal pro změnu Roman z Tachovska, který je spolu s dalšími členy rodiny majitelem hned několika permanentek. Ale na sociálních sítích nejsou fanoušci plzeňské Viktorie tak smířliví.

„Nečekal jsem, že lístků bude nějak extra moc, ale že to bude až tak málo pro každý tým, to je výsměch všem, FAČR to je banda,“ napsal třeba Kamil Veber na facebookový profil plzeňské Viktorie. „To je totální výsměch,“ doplnil Václav Kuneš.

Mnozí z dalších vyzývají k organizaci velkoplošné projekce někde ve městě. Vyslyší je klub nebo nějaký jiný organizátor?