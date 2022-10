V prvním poločase byla aktivnější Viktoria. Tu poslal do vedení 1:0 krásným gólem střelou z dálky Jhon Mosquera.

Střela Kalvacha a hlavička Pernici skončily nad brankou Klokanů. V závěru úvodní půle domácí Valeš vyrazil střelu Havla a nebezpečnou ránu Hronka vykopl Tvrdoň.

Po přestávce poslal domácí trenér Veselý na hřiště Drchala, který rozhýbal hru Bohemians. V 51. minutě nechtěně vyslal Pilař Drchala do protiútoku, ale jeho střelu vyrazil Tvrdoň na roh. Z něho Bohemians vyrovnaly: Dostálův kop prodloužil hlavičkující Květ na zadní tyč, kde nepokrytý Drchal střelou mezi nohama obránce Václava Jemelky a do protipohybu Tvrdoně srovnal na 1:1.

"Škoda, že jsme neuhlídali standardní situaci. Je to chyba. Před rohovým kopem jsme ztratili balon na půlce, pak jsme hasili protiútok soupeře. Inkasovali jsme ze zbytečného rohu. Po vyrovnání Bohemky to bylo otevřené, oba týmy chtěly vyhrát a Bohemka byla ke třem bodům blíž. I když na druhou stranu si myslím, že tam byl penaltový zákrok na Pilku (Pilař)," říkal trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek.

Právě minutu po vyrovnávacím gólu Bohemky zkoumal VAR Hůlkův skluz na Pilaře, ale sudí Zelinka po konzultaci s videorozhodčím nenařídil penaltu.

V 57. minutě plzeňský gólman Tvrdoň fantasticky vychytal z malého vápna střílejícího Prekopa i ze dvou kroků dorážejícího Drchala.

"Obzvlášť ve druhé půli nás podržel. V jedné chvíli chytil dvě soupeřovy střely, takže v tomto okamžiku nás podržel. S jeho výkonem jsem spokojený," potěšilo Bílka.

Brankář Viktorie Staněk se zranil. Zřejmě při nárazu ramenem do tyče

Půl hodiny před koncem se po měsíční pauze zaviněné zraněním do hry zapojil záložník Viktorie Jan Kopic. Ten v 84. minutě v obrovské šanci místo razantní střely nebo přihrávky na Tomáše Chorého ledabyle odevzdal míč do náruče Valeše.

Viktoria mohla odjet z Prahy bez bodu, protože na konci 90. minuty domácí Kovařík z přímého kopu nastřelil břevno.

"Potvrdilo se to, co jsme očekávali, tedy velmi těžké utkání. Domácí hráli s velkým nadšením, nenechali nám kousek prostoru a to nám dělalo problém. Myslím si, že jsme získali bod, protože ve druhé půli měl soupeř nějaké šance, které neproměnil. Musíme se z toho trochu poučit, protože potřebujeme do naší hry dostat nadšení, které měla Bohemka. Dělali jsme chyby, když jsme měli míč pod kontrolou," hodnotil trenér Viktorie Plzeň.

