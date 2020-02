„Jsem jeho dlouholetým asistentem. Spolupracujeme už deset let,“ připomněl pro Deník Zimen.

Už jste dostatečně poznal všechny hráče?

Myslím si, že ano.

Jak na vás působí?

Viktoria Plzeň je velký profesionální klub a takto jsem vnímal i samotné hráče, tedy jako profesionály a zkušené fotbalisty s ambicemi a cíli. Nicméně v první řadě se je snažím vnímat jako lidi. Ten vztah je každým dnem lepší a lepší.

Jaké jsou vaše úkoly v trenérském štábu?

Jsem asistent, pravá ruka hlavního trenéra Adriana Guľy. Na starosti mám strukturu a koncepci tréninkového procesu. Hlavní kouč představí myšlenku - co chce dělat a na co se chce zaměřit a o tom se už den před tréninkem bavíme. S dalšími kolegy to pak dám celé dohromady, aby to bylo šité na míru každému hráči i celkově na mužstvo.

Jak dlouho spolupracujete s trenérem Guľou?

Deset let. Jsem jeho dlouholetým asistentem.

Můžete popsat začátky vaší spolupráce?

Poprvé jsme se setkali jako protihráči. Poté jsme spolu studovali trenérskou licenci. Adrian Guľa dostal nabídku dělat asistenta trenéra AS Trenčín a zanedlouho i příležitost hlavního trenéra. Po několikaměsíčním působení u devatenáctky a osmnáctky v Dubnici nad Váhom jsem přešel k osmnáctce do Trenčína. Po půl roce si mě trenér Guľa vybral jako svého asistenta u A týmu Trenčína. Měl na výběr ze dvou možností a zvolil si mě, což pro mě byla velká čest.

Jaké kluby jste trénovali?

Čtyři roky AS Trenčín, s nímž jsme postoupili do první ligy. Pět let jsme byli v Žilině a od roku 2018 u reprezentace Slovenska do 21 let.

Mohl byste popsat svou hráčskou kariéru?

Narodil jsem se a fotbalově vyrůstal v Trenčíně. V 16 letech jsem absolvoval krátkou anabázi ve Slovanu Bratislava, ale z osobních důvodů jsem se vrátil do Trenčína. V 18 letech přišla nabídka z Dubnice nad Váhom, kde jsem deset let hrál ligu. Byl jsem mládežnický reprezentant, ale v 18 letech moji profesionální kariéru na rok zabrzdilo zranění kolena. Vrátil jsem se, ale moji kariéru dál brzdila zranění a v 28 letech už nešlo ze zdravotních důvodů pokračovat.

Od té doby trénujete?

Začal jsem trénovat dětičky ve sportovních třídách v Dubnici nad Váhom už v 18 letech, kdy jsem na rok kvůli zranění přerušil profesionální kariéru. Pak jsem se dokázal vrátit na deset let do profesionálního fotbalu. Po konci kariéry jsem začal u staršího dorostu v Dubnici a pak jsem odešel k mládeži do Trenčína, od níž jsem se přesunul k A týmu. Už při prvním zranění v 18 letech jsem začal myslet jinak - co může nastat po kariéře. Fotbal mě bavil, miloval jsem ho a jako hráč jsem se ho snažil vnímat i jako trenér. Snažil jsem se zjistit, proč trenér dělá takové rozhodnutí, co mi to může dát. Chtěl jsem se učit, hodně jsem si psal věci sám pro sebe, které teď mohu využít, i když trenérské metody se neuvěřitelně posunuly dopředu. Jelikož moji profesionální kariéru brzdila zranění, mám jako trenér na hráče jiný pohled. Nechci, aby zažili to, co já. Pokud má někdo zdravotní problém, nevyžaduji, aby šel přes extra bolest, protože zdraví máme jen jedno a nikdo nám ho nevrátí. Tuto zkušenost z hráčské kariéry chci předávat dál. Ať budu trénovat kohokoliv, budu těžit z toho, co jsem zažil.

Váhal jste nad trenérskou nabídkou Plzně?

Neváhal. S trenérem Guľou jsme úzce spojení, takže všechno spolu rozebíráme. Měli jsme radost z nabídky z takového klubu, jakým je Viktoria Plzeň. Cítili jsme, že nastalo optimální období na změnu, vyšlo načasování a rozhodování netrvalo dlouho.

Slovenský fotbalový svaz vás neodmítl pustit?

Vztahy mezi Slovenským fotbalovým svazem a managementem v Plzni jsou seriózní, takže došlo k dohodě, i když jsme byli ještě vázáni kontraktem. Myslím si, že pro Slovensko jako takové to může být zajímavá reklama a stejně tak i pro další rozvíjející se slovenské trenéry.

Je trenér Guľa náročný na své spolupracovníky?

On je v první řadě náročný sám na sebe, což vyžaduje i od lidí kolem sebe. Chce mít takové spolupracovníky, jako je on sám.

Jaké novinky jste zavedli v Plzni?

Novinky…Já nevím, co tu bylo předtím. (směje se) Byli jsme naučení pracovat nějakým způsobem, a to jsme si přenesli i do Plzně. Přivedli jsme si sebou kondičního trenéra, klub nám vyšel vstříc zakoupením techniky, abychom měli zpětnou odezvu z každého tréninku. Zavedli jsme natáčení tréninků, hráči dostávají na mobil nebo tablet střelecká a běžecká data, obranné a útočné výkony. V médiích se vzpomínali společné snídaně.

Sdělujete svoje poznatky trenérovi?

Trenér Guľa chce od nás slyšet názor, někdy to můžeme vidět jinak. Informaci přijme, ale rozhodnutí udělá on jako hlavní kouč.

Jak hráči pracovali v zimní přípravě?

Jsem překvapený, jak rychle se učí. Udělali velký progres oproti začátku přípravy. Mám radost, když nemají zdravotní problémy, které by hráče zabrzdily v dlouhodobém tréninku. Takže já to vnímám pozitivně.

Těšíte se na první ligový zápas před domácími fanoušky?

Těším se hodně. Těším se na každý zápas, ale domácí utkání budou mít přidanou hodnotu.