„Chtěl bych se udržet v tým, budu naplno makat každý den,“ slíbil Michal Hlavatý fanouškům plzeňské Viktorie, s níž se potřetí v kariéře zapojuje do přípravy. „Určitě už jsem sebevědomější než v těch předchozích případech,“ pokusil se o srovnání.

Ale i tak si uvědomuje, že ho nečeká snadný úkol, i když kádr plzeňské Viktorie se za tu dobu hodně obměnil. „Konkurence je tady obrovská, ale budu se snažit přesvědčit trenéry, že na to mám a můžu zde zůstat. Chci ukázat, že mám Viktorce co dát a že jí mohu pomoci,“ doplnil záložník, jenž minulý týden oslavil 23. narozeniny.

V letní přestávce se stihl oženit. „Svatbu jsem si pochopitelně užil náramně,“ usmál se v rozhovoru pro klubový web. Jinak se snažil spíš o to, aby se po náročné sezoně, v níž odehrál 23 zápasů dal především fyzicky do kupy. „Doléčil jsem s fyzioterapeuty nějaké ty šrámy,“ potvrdil Michal Hlavatý.

Hořovický odchovanec hrál v žácích za pražskou Spartu, ale ještě v dorosteneckém věku přišel přes mládežnickou akademii v Příbrami do Plzeňské Viktorie. V prvoligovém kádru se poprvé zkoušel prosadit v lednu 2017, pak hostoval v druholigovém Sokolově kam si ho vytáhl současný pllzeňský asistent Pavel Horváth.

V sezoně 2019/2020 byl jedním z klíčových hráčů Pardubic při postupové sezoně, vstřelil 14 gólů. „Hlavně na jaře mi to tam padalo. Nabral jsem velké sebevědomí, ukázalo se, že občas umím dát i nějaký gól. Hlavně to byla skvělá jízda z týmového hlediska. Všichni jsme spolupracovali a věděli, co čekat od druhého, takže jsme si prostě všichni skvěle sedli,“ vrátil se subtilní záložník k historickému úspěchu Pardubic.

A protože se pak neztratil ani mezi českou elitou, dostává znovu šanci zabojovat o místo v kádru plzeňské Viktorie. „Díky týmovým výkonům jsem vzvládl přechod do vyšší soutěže lépe. Byl jsem zvyklý na spoluhráče, navíc jsme si herní styl z druhé ligy přenesli i do té první,“ pochvaloval si Michal Hlavatý.

A na startu letní přípravy se ohlíží i za čtyřmi lety, které strávil na hostováních v Sokolově a v Pardubicích. „Byly to cenné zkušenosti, i když pokaždé to bylo o něčem jiném. V Sokolově jsme spíše hráli v nižší části tabulky a člověk byl neustále pod velkým tlakem, ale také stojí za to si to vyzkoušet. V Pardubicích jsme hráli nahoře a dařilo se nám jak v druhé, tak v první lize. Člověk nabral sebevědomí a zvyknul si lépe na dospělý fotbal,“ dodal Michal Hlavatý.

Snad ty zkušenosti teď využije ve prospěch plzeňské Viktorie.