„Už jsem v pořádku,“ hlásil 31letý fotbalista. V sobotu hostí jeho tým ve 24. kole ligy od 17 hodin České Budějovice.

Daří se vám i v lize, stáhli jste náskok Slavie a pronásledovatelům jste naopak odskočili. Pohled na tabulku je hned příjemnější, že?

Jasně, že to po očku sledujeme. Ale jak nám říká trenér, my se musíme soustředit na sebe. Jdeme zápas od zápasu, zatím se nám daří. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Vrací se vám myšlenky, že jste zpátky ve hře o titul?

Něco podobného jsme zažili před dvěma lety, kdy jsme vedli ligu o 15 bodů a vypadalo to, že se nemůže nic stát. Ale párkrát zaváháte a už vám to vrtá v hlavě. Slavia má pořád velký náskok. My se díváme v tabulce i pod sebe, proto bylo důležité vítězství v Jablonci.

Je to aspoň motivace navíc do práce, když vidíme, že konkurent ztrácí?

Samozřejmě vám to přidá na sebevědomí. To roste s každým vítězstvím. My chceme každý zápas vyhrát a uvidíme, jak to budou zvládat ostatní.

Máte skvělý vstup do jara. Je víc cítit euforie, která přišla s novým koučem?

Je to tak. Už příprava se nám povedla, ale byli jsme opatrní. Je dobře, že jsme na to navázali. Zatím to funguje, každá výhra nás posouvá.

Jak vám vyhovuje styl trenéra Adriana Guľy?

Každý má svoje, trenér Guľa přesně ví, co chce. Máme náročné tréninky, chce po nás hodně náběhů. Možná jsme si chvilku zvykali, potřebovali to pochopit. Zatím se nám daří pokyny plnit.

Změnili jste i rozestavení, hrajete se třemi středovými záložníky. Není to pro vás obránce náročnější?

Trenér chce i po ostatních, aby hned napadali soupeře, nám v obraně se pak malinko uleví, když míč získáme dřív zpátky.

Z hostování se vrátil Milan Havel. Co říkáte na větší konkurenci?

Každá konkurence je dobrá. Tady je 25 fotbalistů, kteří mohou okamžitě nastoupit. Každý je tak nastavený, jsme mančaft a táhneme za jeden provaz. Je jedno, kdo je zrovna na hřišti.

Dá se říct, že jako tým jste momentálně v této sezoně v nejlepší formě?

Na takové hodnocení je ještě brzy, odehráli jsme v lize jen tři zápasy. Uvidíme, jak to půjde dál. Zatím plníme, co po nás trenér chce, a přináší to ovace. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Teď hostíte v lize Budějovice, které jsou překvapení letošního ročníku…

Budějovice hrají zajímavý fotbal. S Ostravou teď sice prohráli, ale nebylo to z jejich strany vůbec špatné. I když jsme u nich vyhráli 3:0, bude to hodně nepříjemný soupeř.