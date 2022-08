Samotný gólman přišel mezi novináře a klidně odpovídal na jejich dotazy. „Nevím, jestli je výsledek spravedlivý, ale pro nás je rozhodně super,“ říkal Jindřich Staněk.

Dneska jste si zase pořádně zachytal, že?

Podle toho také vypadám. Bylo tam osm střel na bránu, ale my jsme čekali takový průběh. V první půli jsme měli také šance, jednou to dokonce vykopávali na čáře. Ale také oni měli dost příležitostí, takže jsme rádi za výsledek, který je před domácí odvetou přijatelný.

Který zákrok byste označil za nejtěžší?

Asi hned ten první v úvodu zápasu. Byla tam střela a hned dorážka. Ani jsem nestihl spadnout na zem, ale bylo důležité, abych to ustál, neodkryl nějakou část branky. To mě nakoplo k maximální koncentraci.

Potvrdil Karabach vysokou kvalitu?

Už před zápasem jste od nás mohli slyšet, že je to výborný tým. Mají výrazné individuality, ale dokáží hrát i týmově. Bylo vidět, že jsou dobře organizovaní. Nevím, jestli je výsledek spravedlivý, ale pro nás je rozhodně super. Plnili jsme si úkoly, co jsme měli. Škoda, že nám nevyšel brejk nebo nějaká standardka.

Jak se na průběhu zápasu podepsalo velké vedro?

Musím říct, že to bylo lepší, než jsem čekal. Nějaké návaly horka byly, je tady velká vlhkost. Ale kluci jsou kondičně dobře připravení, takže nás to neovlivnilo.

4. předkolo Ligy mistrů Karabach - Viktoria Plzeň.Zdroj: fcv/Jan Kubíček

A co jste říkal na bouřlivou atmosféru v hledišti?

Měl jsem podobnou zkušenost z Portugalska, z Ligy národů s reprezentací. Proto jsem byl celkem v pohodě.

Před utkáním hrála znělka Ligy mistrů, jak se vám tohle zamlouvalo?

Musím říct, že na hymnu jsem se těšil, bylo to fantastické. Byla to jedna z věcí, co mi proběhly v hlavě, že to zažiju. Teď udělat poslední krok do skupiny a uslyšíme ji šestkrát. (úsměv)

Ale ztratili jste Lukáše Hejdu, který dostal třetí žlutou kartu a v odvetě nemůže nastoupil. Je to hodně nepříjemné?

Je to náš kapitán, nejlepší stoper. Mrzí nás to. Věřím však, že kluci, kteří čekají na šanci, ho nahradí.

Jaká podle vás bude odveta?

Doma hrajeme trochu jinak. Ale očekávám zase těžký zápas, kvalita je na obou stranách. Věřím, že to bude pěkné pro diváka. Nemůžeme to otevřít jako blázni, na křídlech a v útoku mají velkou kvalitu.

