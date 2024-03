Fotbalisté Viktorie Plzeň hráli v Pardubicích prakticky celý zápas proti deseti, ve 49. minutě vedli 3:0, přesto se nakonec strachovali o tři body. Nakonec uhájili vítězství 3:2, když se dvakrát trefil Šulc a vrátil se do čela tabulky kanonýrů.

Plzeňský kapitán Lukáš Kalvach dal v letošním ročníku FORTUNA:LIGY druhý gól, opět do sítě Pardubic, ale soupeře pak posadil vlastňákem na koně. | Foto: fcv

„Měli jsme obrovské množství šancí, přestože jsme vstřelil tři branky, nebyli jsme plně efektivní. Mohlo to být daleko víc,“ začal s hodnocením zápasu plzeňský kouč Miroslav Koubek a potom hledal příčiny výpadku. „V tom je kouzlo fotbalu. Dokud rozhodčí nepískne konec, nemáte hotovo. Trochu jsme se podělali, celá slavná Plzeň,“ nebral si kouč Viktorie servítky v televizním rozhovoru.

„Kvituju Pardubice jakým způsobem se pokusily vývoj zvrátit. Vycítily šanci, vydaly se ze všech sil a hodně nám to zkomplikovaly. Ale hlavní příčina byla v nás, hráči mohli být malinko uspokojení,“ doplnil trenér Koubek, který teď už může svůj tým chystat na osmifinále Evropské konferenční ligy, v němž nastoupí Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 v Ženevě proti domácímu Servette.

Pardubice přišly hned v úvodní minutě o vyloučeného Halinského, který musel pod sprchy po ostrém zákroku na plzeňského záložníka Šulce ve středu pole, i když celou situaci dlouho zkoumal VAR. „Jednoznačná červená karta,“ ohodnotil klíčový moment zápasu televizní spolukomentátor Petr Mikolanda.

A tak bylo jasné, že se budou soustředit především na defenzivu, alespoň v první půli to tak bylo.

Plzeň měla tlak, ale pardubická obrana dlouho odolávala. Po čtvrthodině hry vyrazil tutovku Kopice gólman Budinský na roh. Ty na straně Viktorie přibývaly, její tlak sílil, ale v koncovce byli hosté dlouho bezzubí, zahazovali jednu šanci za druhou.

Vrchol přišel ve 36. minutě, kdy se Červ prodíral šestnáctkou, ale zakončení mu sebral Souaré a branku netrefil. Chorý pak v záklonu hlavičkoval jen do gólmana a Icha uklidil míč do bezpečí. Pak dvakrát mířil vedle Šulc, nejprve nohou, pak hlavou.

Až ve 42. minutě natáhl za vápnem ke střele Kalvach a míč prošel mezi nohama brankáře Budinského – 0:1. To byla obrovská chyba muže, jenž byl do té doby hrdinou zápasu.

Dvě minuty po přestávce po centru Kopice nádherně střihl nůžkami Červ a před brankářem Budinským nasměrova míč do sítě chytrou tečí Šulc – 0:2. Neuběhli ani další dvě minuty a plzeňský blonďáček se radoval znovu, tentokrát nádherně načasoval výskok při centru Mosquery a hlavou skóroval – 0:3.

V té chvíli se zdálo, že je hotovo, ale v 54. minutě domácí Daněk skóroval hned z první nebezpečné střely – 1:3. A když si dvacet minut před koncem srazil jeho roh do vlastní sítě plzeňský kapitán Kalvach – 2:3, bylo rázem zle. Pardubičtí vystřelili pouze jednou branku, přesto dali dva góly.

Na kopačky plzeňských fotbalistů se začala vkrádat nervozita. Přesto měl v 80. minutě na hlavě rozhodující gól střídající Valenta, ale trefil jen tyč a Šulc pak otřel dorážku o břevno. Pardubice sahaly v závěru i v deseti po bodu, ale viktoriáni odolali.

„Spokojení můžeme být s tím, že jsme získali tři body, ale nikoliv se závěrem. Proti deseti to musíme dohrát úplně jinak,“ zlobil se plzeňský kapitán Lukáš Kalvach, který soupeře posadil na koně vlastním gólem „Asi jsem to trošku podcenil, naštěstí jsme to pak uhráli,“ dodal záložník plzeňské Viktorie.

FK Pardubice – Viktoria Plzeň 2:3

Poločas: 0:1.

Branky: 55. Daněk, 72. vlastní Kalvach – 42. Kalvach, 47. a 49. Šulc.

Rozhodčí: Machálek – Caletka, Dohnálek. ŽK: Chorý, Jemelka, Sýkora (vš. Plzeň). ČK: Halinský (6., Pard.). Diváci: 3849.

Pardubice: Budinský – Icha, Halinský, Ortíz, Chlumecký – Solil, Vacek (63. Darmovzal), Kissiedou (78. Mareš) – Daněk – Krobot (17. Surzyn, 78. Tischler), Zlatohlávek (63. Černý).

Plzeň: Jedlička – Hranáč, Dweh, Jemelka – Mosquera (62. Sýkora), Kalvach, Kopic, Červ (62. Valenta), Souaré – Šulc (90+2. Traoré), Chorý (62. Vydra).