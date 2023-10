Ale za ještě důležitější označil zisk tří bodů.

Zkušený forvard už měl dvě velké šance na konci prvního poločasu, ale při brejku ho rozhodil stoper Martinec a on už nedokázal přesně zakončit. A když pak dostal balon přece jen do sítě, rozhodčí Berka ho po zásahu VAR neuznal a odpískal předchozí faul druhého plzeňského forvarda Durosinmiho.

„V první chvíli jsem netušil, co by tam mohlo být, proč se jde rozhodčí vůbec koukat. Ale když jsem se otočil a šel slavit, viděl jsem, že tam někdo leží na zemi. Tak jsem si říkal: Prosím, hlavně to neodvolej. Ale stalo se,“ trpce se pousmál Matěj Vydra.

Vše si tak vynahradil hned při nástupu do druhého dějství, když si naběhl za obranu na míč, který hlavou prodlužoval za sebe Durosinmi. Ale, že by šlo o nacvičenou akci úspěšný střelec i trenér odmítli. „Oni tam udělali chybu, že šli do balonu dva stopeři a nechali mě tam volného. Rafa to prodloužil a pak už to bylo jenom o tom, trefit balon čistě,“ popisoval svoji gólovou trefu 31letý forvard.

„Matěj okamžitě našlápnul. Tohle má dobré – skvěle využil moment, vycítil, že balon nepůjde zpátky. Šlo o krásný, jednoduchý gól,“ měl radost i plzeňský kouč Miroslav Koubek, který Vydru postavil v lize teprve potřetí do základní sestavy, proti Pardubicím (6:2) vydržel na hřišti něco málo přes hodinu, ale gól nedal. Podobné to bylo ve 2. kole doma s Hradcem Králové (1:1), jinak jen střídal.

„Pomaličku se dostává do hry. Zápas od zápasu zvažujeme, jak hraje soupeř vzadu, jaké typy se do zápasu hodí, jestli budeme hrát pod presinkem, nakopávat balony, nebo naopak kombinovat,“ popisoval plzeňský kouč svoje záměry s Matějem Vydrou, který se o místo na hrotu útoku pere s Durosinmim, Chorým a Klimentem.

Ani on, útočník se zkušenostmi z anglických lig, nemá místo jisto. „Matěj má ještě daleko k tomu, co předváděl před úrazem kolene. Jde proti němu, že pravidelně nehraje. Žádné jméno na světě, když nemá pravidelnou praxi, není v optimálním stavu, to je jasné. Dostáváme ho do hry, proti Jablonci dostal přes šedesát minut. Jsme rádi, že je ve hře, branka mu pomohla. Škoda, že mu tu první neuznali,“ doplnil Miroslav Koubek na adresu zkušeného forvarda.

Další šanci nejspíš dostane ve čtvrtek, kdy plzeňská Viktoria nastoupí od 16 hodin k dohrávce 3. kola MOL Cupu v Mariánských Lázních. „Nic jiného než vítězství nebereme, každý zápas navíc se počítá, i když máme teď náročný program. Čím víc zápasů, tím lépe,“ dodal Matěj Vydra.

Dobře ví, že i on hraje o místo v sestavě.