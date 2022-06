K výkonu nové akvizice z Pardubice se po utkání vyjádřil asistent trenéra Viktorie Michala Bílka Pavel Horváth: „Absolvoval s námi jeden trénink na hřišti. Víme, co umí, víme, v čem by se mohl zlepšit. Je to hráč, který byl v Pardubicích hodně produktivní, čehož bychom chtěli využívat. Nicméně pokud bude potřeba, je schopný hrát na obou krajích obrany, což je jeho velká devíza. Uvidíme, jak ho budeme využívat.“