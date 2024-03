Navzdory tomu, že měli v nohou těžký čtvrteční zápas se Servette Ženeva, v němž vybojovali historický postup do čtvrtfinále Konferenční ligy až po 120 minutách hry a penaltovém rozstřelu, zvládli fotbalisté Viktorie Plzeň i utkání 25. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Jablonce (2:1).

A teď hurá na reprezentační sraz jako by si plácli viktoriáni Pavel Šulc a Robin Hranáč. | Foto: fcv/Jan Kubíček

A i díky sobotnímu zaváhání Slovácka v Teplicích (1:1) zvýšila svůj náskok na třetím místě už na 15 bodů.

„V první půli jsme byli výrazně lepší a i poté, co soupeř vyrovnal, jsme našli síly na další gól,“ těšilo plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

Připustil však, že po náročném čtvrtečním pohárovém mači měl ze zápasu v Jablonci obavy. „Čekali jsme těžký terén a nažhaveného soupeře. Proto jsme udělali pár změn v sestavě, abychom mužstvo trošku provzdušnili. A celkem nám ta taktika vyšla,“ vysvětloval kouč Viktorie do televizních kamer.

Nechal odpočívat Jemelku, Kalvacha, Kopic a Mosqueru, kvůli bčtyřem žlutým chyběl i Brazilec Cadu. Naopak poprvé od zimního příchodu z Vyškova poslal v první lize na trávník Metsoka, který tak nastoupil spolu s dalšími dvěma bývalými hráči Vyškova Dwehem a Souarém. Po zranění se vrátil do sestavy Havel a kapitánskou pásku navlékl zkušený stoper Hejda, který několik zápasů proseděl na lavičce.

Právě on pak nasměroval viktoriány v Jablonci za třemi, když se po centru Souarého a sklepnutí od Chorého opřel za vápnem do míče a s pomocí teče jabloneckého obránce poslal hosty do vedení – 0:1. Nutno říct, že zaslouženého, protože viktoriáni měli zpočátku navrch.

Šanci pojistit náskok měl ve druhé půli krátce po svém příchodu na trávník Vydra, ale brankář Hanuš jeho sólo v 60. minutě zmařil.

„Zápas jsme si bohužel zkazili dvěma hrubkami. Viktorka má kvalitní mužstvo, takových chyb se proti ní nemůžete dopouštět,“ litoval jablonecký kouč Radoslav Látal, který měl šťastnou ruku při střídání.

Dvacet minut před koncem poslal na trávník Chramostu, který hrával i v Plzni, a rychlonohý útočník se mu po třech minutách na hřišti odvděčil vyrovnávacím gólem. Zpracoval si Martincovu přihrávku a poslal míč nekompromisně pod břevno – 1:1.

V té době to s nadějemi Viktorie na další vítězství nevypadalo dobře. Síly rychle ubývaly a Jablonec vycítil šanci. Jenže jedenáct minut před koncem se nechal Polidar obrat o míč Vydrou a pak unikajícího plzeňského útočníka zastavil faulem a dostal červenou kartu.

Hosté přesilovku po pěti minutách využili, když Šulc doběhl u lajny zdánlivě ztracený míč, poslal přihrávku před branku a Chorý doklepl míč za záda Hanuše – 1:2.

V deseti už pak Jablonec neměl síly na vyrovnání.

Z vítězství se radovala Viktoria, která se na Střelnici brzy vrátí. Už 2. dubna jí tady od 18.00 čeká odložené čtvrtfinále MOL Cupu.