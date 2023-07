Ani na třetí pokus se nedočkal 71letý trenér Miroslav Koubek po návratu na lavičku plzeňské Viktorie vítězství. V neděli večer to bylo o to krutější, že jeho tým už sahal po třech bodech, o které přišel po dlouhém autu Gabriela a hlavičce Sašinky až v posledních vteřinách nastaveného času.

Miroslav Koubek na lavičce plzeňské Viktorie. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Předtím poslal viktoriány do vedení v 81. minutě jako správný kapitán stoper, ale v závěrečné hektice čelili plzeňští fotbalisté penaltě, kterou gólman Staněk hradeckému Vašulínovi lapil, ale nakonec přece jen vyrovnávací branku inkasoval.

„Už jsme sahali po vítězství, ale sami jsme si ho vyrazili,“ říkal Miroslav Koubek na tiskové konferenci.

Trenére, už jste vstřebal divoký závěr utkání? A co jste tomu říkal?

Musím to vstřebat, byl jsem samozřejmě hodně zklamaný. Přiznám se, že i vytočený. Ale takové situace fotbal přináší. Nezvládli jsme dva dlouhé auty, na které jsme se ještě ráno po rozcvičce připravovali. Z jednoho byla penalta a ze druhého jsme dostali vyrovnávací gól. V čase 95:15, budiž, sudí má právo ukončit zápas, kdy chce, i když ukazoval, že nastaví jen pět minut. Ale na to se nechceme vymlouvat.



Byl jste vytočený proto, že to mužstvo neuhrálo nebo spíš, že časomíra ukazovala víc než signalizoval sudí, že nastaví?

Rozhodčí si může s časem udělat, co chce. Na to se opravdu nechci vymlouvat. Člověk si tím uleví, ale hlavní problém byl jinde.



Dvě břevna, spousta šancí a nic. Plzeň vstoupila do Evropy remízou s Dritou

Kde?

Ten aut se měl uhrát, ale nepodařilo. Je to mrzuté, protože kluci si vyhrát zasloužili. Hradec je kvalitní mužstvo, nikdo nemůže čekat, že bude dostávat pět gólů. Musel bych to říkat jako přes flašinet, třetí zápas dobýváme obranu soupeře. Pozitivum bylo, že jsme branku dali. Ale když ten gól dáme, měli bychom utkání dotáhnout do vítězného konce. Určitá křeč, nervozita tam je. Kluci strašně chtějí, bojujou, dřou, ale kvalita ve finální fázi tomu chybí. Potřebujeme zachovat klid, mít chladnou hlavu, nebo třeba lepší výběr místa a větší důraz v šestnáctce. Vyrovnání jsme neměli dovolit, vyrazili jsme si vítězství v poslední sekundě.



Takže pochopitelně převládá zklamání?

Ano. Mrzí nás to, ale nebudeme plakat. Já tam vidím i pozitivní věci. Měli jsme skvělý začátek, byla tam dobrá agresivita. Ve hře jsou věci, které chceme. Je pevně věřím tomu, že se ten vlak může rozjet. Dneska jsme si tam hodili výhybku zbytečně sami sobě.



Dali jste gól a šli jste si za vítězstvím, přesto soupeři dovolíte penaltu a pak i vyrovnání. Co jste po vedoucí brance měli udělat jinak?

Při penaltě se takhle nemůžeme chovat, od Jhona (Mosquera) to byl naivní zákrok. Zrovna tak by nemělo zkušené mužstvo dopustit, aby se soupeř tak snadno dostal na naši polovinu. Předcházely tomu dva tři souboje, kdy jsme měli hru přerušit taktickým faulem a my to necháme rozjet. Když soupeř šturmuje, my tomu říkáme závěrečná hektika, může se stát všechno. O to víc musíme v těch fázích presovat.



Poprvé v základu nastoupil mladý stoper Hranáč, jste s jeho výkonem spokojený?

(kýve hlavou) Odvedl očekávaný výkon, je to výborný hráč, nastupeje za reprezentaci do 21 let. Jsem s ním spokojený. Já bych nejradši postavil všechny, ale to nemůžu. Všechno má svůj vývoj, začínali jsme zkušenějšími stopery.



Kvůli zranění naopak nenastoupil Sampson Dweh, jak to s ním napadá?

V utkání v Dritou šel do šprajcu, má zhmožděný nárt. Nic vážného, rentgen je v pořádku, ale je bolestivé. Potřebuje pár dnů volno.



Už ve čtvrtek vás čeká důležitá odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy v Kosovu. Jak působit na tým, aby zvedl hlavy?

Já bych to zase tak dramaticky neviděl. U hráčů je to jinak, oni se dvakrát vyspí a je to v pohodě, že by to zanechalo nějaký hluboký vryp. My trenéři se trápíme víc. Žádný balzám na duši to není, co si budeme povídat.