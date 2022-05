Beauguel je prvním fotbalistou Viktorie, který vstřelil za sezonu v první lize více než šestnáct gólů. „Mám obrovskou radost, protože jsem na to od začátku sezony myslel. Říkal jsem to sobě i kamarádům, že to mám, předtím než odejdu, jako cíl. Je to maličkost, není to nic zásadního, ale pro mě je to důležité, protože jsem tady zanechal něco, díky čemu si mě budou fanoušci pamatovat,“ radoval se v rozlučkovém rozhovoru pro klubový web.

PRVNÍ LIGOVÝ GÓL VSTŘELIL HRUŠKOVI

Jean-David Beauguel odchází nejen z Viktorie Plzeň, ale hrát už nebude v žádném českém celku, což dával najevo dlouho dopředu. Nepřesvědčilo ho naléhání fanoušků i šéfa Viktorie Adolfa Šádka, ani ho nezlákalo předkolo Ligy mistrů. „Jsem v Česku už osm let a potřebuji novou výzvu,“ vysvětlil Beauguel.

Vytáhlý rodák ze Štrasburku přišel do české ligy v roce 2014. V tuzemsku začínal v Dukle Praha a od roku 2017 hrál za Zlín. První ligový gól vstřelil svému spoluhráči z Plzně Aleši Hruškovi, který tehdy chytal za Mladou Boleslav.

Příchodu Beauguela do Plzně předcházela vtipná odpověď na tiskové konferenci po utkání Viktorie se Zlínem v prosinci 2018 na adresu francouzského útočníka ze strany tehdejšího trenéra Viktorie Pavla Vrby. „Beauguela neznám, kdo to je?“ uvedl Vrba.

Tento výrok jako by nalajnoval komplikovaný vztah trenéra Vrby s Beauguelem. Na začátku roku v rozhovoru pro francouzský web Onzemondial Beauguel totiž uvedl, že Vrba s ním nemluvil, ale od trenéra Bílka cítí důvěru.

SETKÁNÍ S TRENÉREM ZNÁMÝM ZE ZLÍNA

Michal Bílek znal francouzského forvarda ze společného působení ve Zlíně a Beauguel po příchodu bývalého reprezentačního kouče ke kormidlu plzeňské Viktorie v květnu 2021 ožil. Vyhrál tabulku střelců FORTUNA:LIGY a Plzni vykopal mistrovský titul. „Můj úspěch v Plzni je z velké části jeho (Bílkova) zásluha, protože mi dokáže dodávat sebevědomí, a to je přesně to, co potřebuji. Takhle se potřebuji cítit, abych hrál dobře. Vždycky je upřímný, pokaždé nám řekne věci na rovinu. Mojí prací je mu to vracet. Jsem šťastný za to, jak to mezi námi je,“ rozplýval se Beauguel na klubových stránkách.

„Byla to moje nejlepší sezona za kariéru. Podařilo se nám vyhrát titul, což je pro mě ten největší úspěch, a také jsem překonal své gólové maximum. Jsem za to nesmírně šťastný a vděčný,“ dodal.

Za tři a půl roku ve Viktorii zažil spoustu dobrého, ale za největší moment vybral zisk titulu. „Pamatuji si třeba na svůj první gól Slavii v roce 2019. Byl to můj první domácí gól a byla u toho moje rodina. Dalším takovým momentem byl zápas s The New Saints, kdy jsem dal gól těsně před koncem a poslal nás do prodloužení. Úžasný okamžik. Penalta proti Slavii, kterou jsem kopal v nadstavbě ligy, byla také nezapomenutelná. Byl to totiž velice důležitý krok v boji o titul,“ vybavil si.

TETOVÁNÍ JAKO VZPOMÍNKA NA PLZEŇ

„Nikdy na Viktorii nezapomenu. Řekl jsem svým přátelům, že když získáme titul, nechám si udělat nějaké tetování spojené s Plzní. Ještě nevím, jaké konkrétně, ale bude to něco spojeného s klubem. Nikdy nezapomenu na skvělé lidi z klubu, jako je třeba pan Šádek,“ děkoval Jean-David Beauguel.

Děkujeme, Bogy, a hodně štěstí v novém angažmá!

