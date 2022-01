„Chrudim na to, že má starosti se záchranou ve druhé lize, hrála velmi dobře, organizovaně v defenzivě. Byl to hodně nepříjemný soupeř, dlouho jsme se nemohli prosadit. Nakonec jsme dali čtyři góly, takže nějaká spokojenost tam je,“ říkal po utkání Pavel Horváth, jeden z asistentů plzeňského kouče Michala Bílka.

Viktoriáni museli soupeře na generálku na poslední chvíli měnit, protože původně plánovaný slovenský soupeř ŠFK Sereď se ocitl kvůli covidu v karaténě. „Všichni víme, jaká situace panuje. Řada zápasů se úplně ruší. My jsme byli rádi, že Chrudim přijela, zahráli jsem si na hlavním stadionu. To je před ligou taky plus,“ doplnil Pavel Horváth.

V jaké sestavě půjdou fotbalisté Viktorie do jara? Čeká se, co bude s Beauguelem

Plzeňští fotbalisté šli do zápasu stále ještě bez svého nejlepšího střelce Beauguela. „Už je zpátky v tréninku, zatím má svůj režim, ale příští týden se připojí k mužstvu,“ okomentoval to asistent Viktorie.

Chyběl i další zraněný, obránce Řezník a mladý stoper Šimon Gabriel už nastoupil v dresu soupeře. Naopak poprvé od zranění v závěru podzimu naskočil v prvním poločase do zápasu Kopic.

Dají se čekat ještě nějaké změny? Třeba zúžení kádru? „Není nás extra moc, jestli bude nějaké zúžení, tak o jednoho dva hráče,“ prohlásil Pavel Horváth.

Proti Chrudimi začali viktoriáni aktivně už po čtvrthodině hry hlavičkoval po rohu do břevna Mosquera, brankovou konstrukci pak rozezněl o pár minut později i dlouhán Chorý a Havel už z dorážky dostal míč do sítě – 1:0. Potom nasazení domácích poněkud opadlo, až po přestávce to zkoušel střelami z dálky Bucha, ale nebyl dostatečně důrazný.

Všichni se už těšíme na start ligy, prohlásil viktorián Kalvach

Až v 71. minutě se po centru Havla poprvé zapsal mezi střelce Šulc, jenž do druhé půle vystřídal Kopice. Další dva góly Viktorie padly po rohových kopech, hlavou se prosadil stoper Kaša a nekompromisní ranou pak znovu Šulc.

„Pavel je pořád mladý hráč, který na sobě hodně pracuje. Má velkou chuť nejen dávat góly, ale i celkově vnímat hru. Všichni jsme rádi, že dal dva góly. Jestli mu to pomůže do základu, vám v tuhle chvíli neřeknu. Ale je to jeden z hráčů, na které určitě budeme spoléhat,“ jako by chtěl Pavel Horváth odvrátit šeptandu o možném odchodu Pavla Šulce do pražské Slavie.

Viktoriáni tak v generálce porazili Chrudim 4:0. Do jarní části FORTUNA:LIGY vstoupí první únorovou neděli od 18 hodin domácím soubojem s Hradcem Králové, který je na domácím hřišti dokázal porazit 1:0.

A jaká byla podle Pavla Horvátha zimní příprava? „Budeme ji hodnotit až podle výsledků na jaře. Nechci říct, že výsledky v ní nejsou důležité, ale hlavní je, aby bylo mužstvo dobře připravené a já věřím, že je,“ dodal asistent trenéra Michala Bílka.

Viktoria Plzeň – MFK Chrudim 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 20. Havel, 71. Šulc, 75. Kaša, 86. Šulc. Rozhodčí: Hocek – Mokrusch, Duda. Diváci: 300.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Hejda (67. Kaša), Pernica, Sýkora (82. Ndiaye) – Bucha (82. Janošek), Kalvach (82. Káčer) – Kopic (46. Šulc), Čermák (67. Žilák), Mosquera – Chorý (67. Potočný).

Chrudim: Floder – Kesner (65. Breda), Gabriel (82. Fišl), Šejvl (82. Čáp), Sokol – Řezníček (82. Tkadlec) – Vrána (46. Šplíchal), Průcha (46. Juliš), Kejř (82. Drahoš) – Záviška – Firbacher (65. Surmaj).