Dvěma góly se uvedl navrátilec z hostování v Českých Budějovicích Pavel Šulc, mezi střelce se zapsali i Filip Kaša, Zdeněk Ondrášek a střídající Lukáš Matějka. Za Hradec snižovali na 4:2 z penalty Dvořák a Novotný po centru Závišky.

„Utkání splnilo účel, ukázalo nám to spoustu pozitivních věcí, ale odhalilo to i slabiny. Hlavní je, že jsme to zvládli i zdravotně s hráči, které jsme měli k dispozici, Vstřelili jsme pět gólů, to je fajn. Ale nemůžu být spokojený s tím, že jsme dvakrát inkasovali,“ uvedl po utkání slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa.

Ačkoli nastoupili hned bez několika hráčů obvyklé podzimní sestavy (Havel, Čermák, Ba Loua, Beauguel, Kopic, Káčer), začali viktoriáni zostra. Bylo znát, že jde o jedinou přípravu před ligovými boji.

Už v desáté minutě plzeňští fotbalisté vedli, když hostující gólman Ottmar nejprve vyrazil střelu Kalvacha zdálky na roh. Ale po jeho rozehrání nakrátko a následném centru Kovaříka už poprvé kapituloval, hlavou se prosadil Kaša – 1:0. Vytáhlého zadáka od letního příchodu do Viktorie pronásledují zdravotní trable, v lize odehrál pouhou minutu, ale teď nastoupil ve stoperské dvojici s kapitánem Brabcem.

Pak o sobě dal poprvé vědět aktivní Šulc, ale po centru Kayamby mu ve 20. minutě střela nesedla. Čtyři minuty na to musel zasahovat i strážce domácí svatyně Hruška, po lavičce Dvořáka vyrazil míč těsně před brankovou čárou. Viktoria byla i nadále aktivnější a po půlhodině hry udeřila podruhé.

Ve 33. minutě poslal Kalvach krásným pasem míč na Limberského, který nastoupil nezvykle na pravé straně obrany, a jeho centr nádherně zakončil Ondrášek – 2:0. Šest minut na to se po narážečce s tímto forvardem prosadil střelecky i mladík Šulc – 3:0. A čtyři minuty po přestávce si tito hráči úspěšnou spolupráci zopakovali a dvacetiletý záložník zvyšoval už na 4:0.

Pak musel skokem na zem zlikvidovat šanci hostujícího Pozorného střídající gólman Staněk. Prakticky z protiútoku napálil Mihálik z hranice šestnáctky míč do břevna a po hodině hry lapil brankář Mach i jeho přízemní střelu. V 62. minutě kopal Hradec po faulu na Vašulína penaltu a Dvořák se nemýlil – 4:1. Po dalším prostřídání na straně Plzně snížil Novotný v 79. minutě dokonce na 4:2.

Ale poslední slovo měli opět viktoriáni po akci dvou střídajících hráčů, dlouhý centr sklepl před branku Koželuh a Matějka uklidil míč do sítě – 5:2.

Viktoria Plzeň – Hradec Králové 5:2 (3:0)

Branky: 10. Kaša, 33. Ondrášek, 39. a 49. Šulc, 80. Matějka – 62. Dvořák, 79. Novotný.

Plzeň: Hruška (46. Staněk) – Kovařík, Brabec (46. Hejda), Kaša, Limberský (46. Koželuh) – Kalvach, Šulc, Bucha – Mihálik, Ondrášek (63. Matějka), Kayamba (63. Hořava).

Hradec: Ottmar (46. Mach) – Urma (34. Novotný), Král (46. Kosař), Leibl, Čech – Soukeník, Kodeš (46. Baďura) – Vlkanova (64. Samko), Dvořák (64. Doležal), Zaradny (46. Záviška) – Prekop (46. Vašulín).