„Nemáme za sebou ještě ani třetinu soutěže, může se stát cokoliv,“ připomněl 56letý kouč, že česká liga bude po roce zase vrcholit nadstavbovou částí.

„Ale to, že jsme první, nás samozřejmě těší, s tím jsme nepočítali. Bilance je výborná, devět výher z deseti zápasů,“ uvedl Michal Bílek v rozhovoru pro Deník a připustil, že hra jeho celku není ideální. „Pracujeme na tom, abychom se zlepšili,“ doplnil pražský rodák, který od května šéfuje fotbalistům Plzně.

Chcete být konkrétnější? Na čem přesně musíte zapracovat?

Nemůžu hráčům vyčítat přístup, nasazení. To je v pořádku. Ale po kombinační stránce musíme být lepší, v posledních zápasech jsme měli hodně ztrát. Pak nás stojí spoustu sil, abychom balon získali zpátky, a ty pak chybí v ofenzivní části.

A když to vezmu opačně, čeho si na týmu ceníte? Když to probírám s kolegy a fanoušky, zdá se jim, že máte větší mentální sílu. Souhlasíte?

Jo, vidím to taky tak. I v době, kdy se nám zrovna herně nedaří, jsme schopní zápasy vyhrávat nebo je i otáčet. Hráči mají morálku, i v tréninku dobře pracují. Individuálně jsme na velmi dobré úrovni, také proto teď očekávám zlepšení herního projevu.

Jak by to mělo vypadat, jaká je vaše trenérská filozofie?

Zakládám si na tom, aby hráči udělali maximum pro úspěch. Hodně mě zajímá, jak pracujou v tréninku, jak se chovají na hřišti. Jde mi víc o tým než samotné jednotlivce, ale ti jsou samozřejmě důležití, aby hře dali nadstandard. Ale tým je u mě vždycky na prvním místě.

V Plzni jste se na lavičce sešel s Pavlem Horváthem, jako hráči jste si byli podobní. Oba vynikající technici. Je teď náhoda, že pracujete spolu?

Já jsem se s Horvim chviličku sešel jako hráč, pak jsem ho trénoval. A když se naskytla možnost, že bychom spolu dělali v Plzni, jenom jsem to uvítal. Jeho kariéra byla úžasná, ale taky má dobrý pohled na hráče.

Před sezonou se v Plzni příliš nemluvilo o ambicích. Jaké bylo vůbec zadání pro vás trenéry?

Chtěli jsme být lepší než v minulé sezoně. O titulu ani teď nikdo nemluví, to vyhlásily Sparta se Slavií. Pro nás je vždycky důležité koncentrovat se na nejbližší zápas a ten vyhrát. Dál se nekoukám.

Ani v tom směru, že byste chtěl být na konci sezony třeba mezi elitní trojkou?

Nemáme za sebou ještě ani třetinu soutěže, může se stát cokoliv. Takhle daleko nekoukám. I když je fakt, že prvních pět týmů je teď od zbytku víc odskočených, ale to nemusí nic znamenat.

V jinak zdařilém úvodu sezony najdeme jednu velkou kaňku a tou je vyřazení z evropských pohárů…

Byla to nepříjemnost, velké zklamání. Zvlášť když jsme domácí zápas s CSKA Sofia zvládli, ale odveta u nich nám vůbec nevyšla.

Dokážete teď s odstupem času říct, v čem byl problém?

V úvodu sezony jsme měli hodně zraněných a asi se to podepsalo i na zápase v Sofii. Někdo tam nehrál vůbec, jiný zase nastoupil po delší době, kdy neměl za sebou až takovou přípravu. To pro kluky nebylo vůbec jednoduché.

Marodi už se postupně vrátili. I základní sestava se pomalu krystalizuje. Cítíte to také tak?

Sestava se ustálila, ale to nic nemění na tom, že příští zápas to může být jinak. Kádr je dostatečně kvalitní a široký, každý je připravený hrát. Projevuje se to i při střídáních, kdy ti hráči většinou oživí.

Když jste říkal, že koukáte jen k nejbližšímu zápasu. Po reprezentační pauze vás jako první čekají Teplice, kde jste končil hráčskou kariéru a začínal tu trenérskou. Bude to pro vás speciální utkání?

Ani ne. Spíš to vnímám tak, že to bude těžký zápas, protože Teplice jsou ve složité situaci. My máme naopak ligu dobře rozehranou a potřebujeme zůstat na špičce co nejdéle. A to nám velí chtít vyhrát i tam.