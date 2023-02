„Rozhodně bych ale Viktorku nezatracoval. Loni jim taky ještě v úvodu jara nikdo nevěřil a nakonec získali titul,“ připomněl trenér na volné noze Karel Krejčí.

Sám zažil, jak s Plzní chutná mistrovský titul, který získal v roce 2016.

Ale také zažil v plzeňském klubu krušnější chvíle. Chápe však, že s úspěchy vzrostla i náročnost plzeňského publika. „Pamatuji si, jak na starém Štruncáku chodilo pár lidí. Dneska je fotbal v Plzni kultovní záležitost a celkem pochopitelně jsou fanoušci náročnější. Nechtějí jen vítězství svého celku, ale také kvalitní výkony,“ pokračoval Karel Krejčí.

Věří, že si současný realizační tým s těžkou situací poradí. „Všechno to bývali skvělí hráči, určitě dělají pro úspěch maximum,“ důvěřuje bývalý kouč Viktorie současnému trenérskému štábu.

„Je nesmysl, aby po pár nevydařených zápasech rozmetali vše, čemu věří a co jim přineslo úspěch,“ doplnil.

Přesto označil zřejmě stěžejní problém plzeňské Viktorie, kterým je podle něho hra křídelních hráčů, krajními beky počínaje až po záložníky. „Musí tam od nich být víc náběhů a centrů do vápna. Když totiž donutí soupeři Viktorku nakopávat dlouhé míče na Chorého, mají napůl vyhráno. Tomáš sice vyhraje spoustu soubojů, ale spíš by se potřeboval dostat k zakončení ve vápně, pak by dal i více branek,“ myslím si dlouholetý asistent Pavla Vrby a později i kouč reprezentace do 21 let.

Zdá se, že na týmu až příliš leží stín úvodní jarní porážky s Hradcem (1:2). „Plzeň šla do jara sebevědomá, byla nachystaná jít za titulem. I to vyhlásili veřejně, což v minulosti nedělali. Ale nedotáhla dobře rozehraný zápas s Hradcem a tam nastal zlom,“ doplnil komentátor České televize David Kobylík.

„Viktorka neboduje, nedává góly. Může na ně padnout deka,“ doplnil někdejší hráč Olomouce a připomněl, že do hry o titul se hlásí i Sparta.

Jak se viktoriáni dostanou ze zapeklité situace ven? Ideálně teď porazit doma Liberec i Olomouc.

