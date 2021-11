Viktorii se vracejí stopeři a Kalvach. Klub oznámil, koho pustí na stadion

Drtivou většinu podzimní části soutěže byli lídrem tabulky, ale v posledních dvou kolech fotbalisté Viktorie Plzeň postupně spadli na druhé a třetí místo. Z této pozice vstoupí do sobotního zápasu 16. kola FORTUNA: LIGY od 18 hodin doma proti Bohemians Praha. Bude to první utkání jarní části ligy, jejíž čtyři kola se předehrávají do konce kalendářního roku.

Fotbalové ochozy Doosan Areny opět prořídnou. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Viktoria nevyhrála tři ligové zápasy v řadě (prohra 0:2 na Slavii a remízy 0:0 s Olomoucí a 2:2 v Ostravě s Baníkem), ale v minulém kole alespoň začala střílet góly. Navíc po karetním trestu se vracejí středoví obránci Luděk Pernica a Filip Kaša i defenzivní záložník Lukáš Kalvach. Právě ve středu obrany musel v sobotu v Ostravě zaskakovat útočník Tomáš Chorý. „Na stoperu nastoupil poprvé. Je útočník, takže to bylo pro něj nesmírně těžké. Myslím si ale, že to zvládl dobře,“ řekl trenér plzeňské Viktorie Michal Bílek. Bohemians jsou jedenáctí, v minulém kole doma porazili desáté České Budějovice 3:1, kterým se přiblížili na rozdíl tří bodů. Desátá příčka v tabulce je klíčová, protože týmy na jedenáctém až šestnáctém místě hrají po 30. kole o záchranu. Za pražský celek hraje explzeňský záložník Jan Kovařík. Viktoria ztratila v Ostravě dvougólový náskok. Nevyhrála třetí zápas v řadě První vzájemný zápas této sezony na hřišti Bohemians vyhrála Viktoria 2:1 brankami Jeana-Davida Beauguela z penalty a Miroslava Káčera. Plzeň teď nutně potřebuje vyhrát, aby se pozitivně naladila na příští týden, kdy Viktoria bude hrát ve šlágru kola na hřišti druhého Slovácka. Ve čtvrtek vláda vyhlásila nouzový stav a na sportovní utkání povolila kapacitu pouze tisíc lidí. V pátek před polednem Viktoria oznámila, koho pustí na stadion. "Rozhodli jsme se upřednostnit permanentkáře, kteří si v pátek od 13.00 hodin musí vyzvednout náhradní vstupenku (online i na pokladnách). Za prodané vstupenky z volného prodeje vracíme vstupné. Pro dárce krve, kteří obdrželi dvě vstupenky jako dárek, přesouváme jejich platnost na některý z budoucích zápasů," informoval mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík.