„Úvod sezony bude velmi náročný, čekají nás boje o Ligu mistrů a zároveň start do nového ligového ročníku. Je tedy důležité mít i na brankářském postu velkou konkurenci a kvalitu,“ doplnil Šádek.

Brankář Hruška končí ve Viktorii, s níž má dva mistrovské tituly

Jedlička bere přestup do Plzně jako velkou výzvu, na kterou se těší. "Chtěl jsem se posunout dopředu, a to Plzeň naprosto splňuje. Asi z pěti hráči se znám z reprezentace, takže to hrálo taky důležitou roli v mém rozhodování. Budu se tady cítit jako doma,“ řekl po podpisu tříletého kontraktu Martin Jedlička, jenž se nemůže dočkat startu přípravy.

„Strašně se těším, až to všechno začne. Je tady krásný stadion a snem každého kluka je zahrát si jednou Ligu mistrů. Těším se, že budu mít šanci být u toho a pokusit se ji s týmem v předkolech vybojovat,“ těší se na novou výzvu.

Martin Jedlička rovněž vyhlíží spolupráci s Jindřichem Staňkem a Mariánem Tvrdoněm. „S Jindrou se známe, je to výborný gólman, od kterého se můžu něco přiučit. Těším se na spolupráci s celým brankářským týmem,“ dodal čtyřiadvacetiletý rodák z Příbrami.

Jedlička je třetí letní posilou plzeňské Viktorie.

