Příchod nové posily si pochvaluje i hlavní trenér Viktorie Michal Bílek. „Jde o levonohého stopera, který je pevný v soubojích, je to velký bojovník, a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany,“ řekl na adresu Václava Jemelky, který se hned zapojí do přípravy týmu a bude k dispozici již na sobotní ligový duel s Hradcem Králové.

„Viktorka měla o hráče dlouhodobý zájem, velmi si vážíme toho, že vytrvala a nyní se vše podařilo realizovat. Vaškovi změna určitě prospěje a udělá vše pro to, aby klubu pomohl jak na domácí, tak i evropské scéně,“ dodal Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která hráče zastupuje.

Václav Jemelka má na svém kontě 121 startů v nejvyšší české soutěži, v nichž vstřelil 7 branek. Během hostování v Belgii odehrál 22 ligových duelů v tamní soutěži a v dresu českého národního týmu zapsal 5 startů, naposledy v rámci Ligy národů nastoupil proti Portugalsku i Španělsku.

Kromě Jemelky včera oznámila Viktoria i příchod 24letého slovenského reprezentanta Erika Jirky, který naposledy působil ve španělském Oviedu. „Zabojovat o Ligu mistrů je pro mě obrovskou motivací stejně jako pro všechny hráče v Plzni. Jsem připravený zasáhnout do zápasů a pomoci týmu. Udělám pro to vše, co budu moct,“ doplnil s nadšením v hlase Erik Jirka.