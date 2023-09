Plzeňští fotbalisté i po reprezentační přestávce naskočili zpátky na vítěznou vlnu, ve Zlíně si připsali desátou výhru v řadě. A byla nejspíš nejjednodušší v této sezoně, soupeři nasázeli sedm branek a po výsledku 7:1 získali tři body.

Plzeňští fotbalisté Pavel Bucha a Pavel Šulc se radují po jedné z branek v síti Zlína. | Foto: fcv

„Jsem rád, že jsme se probrali po tom hrůzostrašném začátku. Dvě minuty jsme spali, soupeř tam měl gólovku a dva rohy, ale ustáli jsme to a za půl hodiny jsme zápas rozhodli. Vyloučení nám šlo na ruku, nebudeme si nalhávat, že ne. Potom už se projevila naše větší herní vyspělost,“ prohlásil spokojený plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Neřekl bych, že zápas ovlivnilo jen to vyloučení. Nevím, jestli bychom v jedenácti odolávali lépe. Plzeň byla v ofenzivě hodně dobrá, jednoznačně nás přehrávala nás a zaslouženě vyhrála. Výsledek odpovídal průběhu. Samozřejmě, že vysoký rozdíl mě mrzí a rozdíl ve výkonnosti obou týmů je velký,“ kontroval jeho zlínský protějšek Pavel Vrba, jenž v nedávné minulost dovedl plzeňskou Viktorii ke třem mistrovským titulů.

Jenže teď sedí na lavičce Zlína a utrpěl krutou porážku, podobnou jako při svojí trenérské premiéře před dvaceti lety s ostravským Baníkem na Slavii (0:7). „Možná je tohle moje poslední utkání, třeba mně odvolají,“ trpce se pousmál Pavel Vrba.

Hned v první minutě musel po hlavičce mladého zadáka předvést parádní zákrok plzeňský gólman Staněk, aby vytáhl míč na roh. Vzápětí na druhé straně pláchl po Kalvachově obloučku po pravé straně Kopic, jeho míč před branku Durosinmi jen protečoval na Cadua a ten napálil v jasné šanci břevno.

Jenže Plzeň to dlouho mrzet nemusel, už ve čtvrté minutě skóroval trochu nezvykle po přihrávce Šulce střelou zpoza šestnáctky dlouhán Chorý, byl to už jeho šestý gól do sítě Zlína – 0:1. Viktoriáni se i dál tlačili před branku soupeře. Další rána pro Zlín přišla v sedmé minutě, když Černím zasáhl kopačkou šlapákem do prsou Durosinmiho a za nevybíravý zákrok viděl červenou kartu.

Před Chorým sice v 19. minutě odkopl na poslední chvíli míč na roh domácí Didiba a po něm hlavičkoval nepřesně Durosinmi. Ale skóre se zase brzy měnilo, když se na hrot útoku vydal stoper Hejda a hlavičkoval do břevna, jenže Šulc z dorážky pohotově skóroval – 0:2.

V té chvíli to vypadalo na debakl Zlína, ale ve 24. minutě vrátil domácí nádhernou střelou z 20 metrů Vukadinovič, jenž poslal míč za záda brankáře Staňka, který předtím boxoval roh před sebe – 1:2

Jenže při chuti byl i plzeňský záložník Šulc a prakticky hned po rozehrání si na hranici penalty zcela osamocený zpracoval míč a nekompromisně zavěsil – 1:3. Další slibné šance viktoriánů pak zlínská obrana přežila, ale přece jen se do přestávky skóre ještě jednou měnilo.

Cadu centroval do šestnáctky, před Durosinmim sice zasáhl zlínský gólman Rakovan, ale k dorážce se dostal mezi přesilou soupeřů plzeňský záložník Bucha a nemýlil se – 1:4. Zlín byl v té chvíli zralý na ručník.

Viktoriáni gólostroj nezastavili ani po přestávce, Kopic zprava centroval a Durosinmi skóroval – 1:5. Nigerijský forvard se trefil i po rohu a hlavičce Dweha v 57. minutě podruhé a zlínský kouč Pavel Vrba ukryl na lavičce hlavu v dlaních.

Jeho tým tak nechtěně umožnil některým plzeňským hráčům pošetřit síly na čtvrteční úvodní vystoupení v Evropské konferenční lize, po hodině hry sáhl trenér Koubek hned ke čtyřem střídáním.

„Potřebujeme dostat do hry kluky, kteří tvrdě pracují a čekají na šanci. Ano, už jsme mysleli na čtvrteční pohár. My nemáme teď důvod sahat do sestavy. Když něco funguje, nerozbíjíte to. Ale zápasů bude dost, hráči si musí počkat,“ doplnil plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Mimochodem se tak na trávník zlínské Letné vrátil i záložník Traoré, tentokrát však v dresu Viktorie. A v neděli měl prsty v poslední brance Plzně, když rozjel akci, po níž skóroval v akrobatické pozici další ze střídajících hráčů Kliment.

FC Zlín – Viktoria Plzeň 1:7

Poločas: 1:4

Branky: 24. Vukadinović – 4. Chorý, 20. a 26. Šulc, 45+1. Bucha, 49. a 57. Durosinmi, 87. Kliment.

Rozhodčí: Hocek – Matoušek, Kotalík. ŽK: Tkáč, Didiba – Kopic. ČK: Černín (7., Zlín). Diváků: 3938.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Didiba, Simerský, Bartošák (83. Bužek) – Černín, Janetzký – Vukadinović (46. E. Ndiaye), Tkáč (30. Kolář), Reiter (54. Pidro) – Fantiš (46. Žák).

Viktoria: Staněk – Hejda, Hranáč, Dweh – Cadu, Kalvach, Bucha (62. Traoré), Kopic (62. Jirka) – Šulc (62. Vlkanova) – Chorý (70. Vydra), Durosinmi (62. Kliment).