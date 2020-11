Do Doosan Areny by totiž měla v neděli přijet Sparta (18.15), kterou už zítra čeká zápas Evropské ligy na hřišti skotského Celticu Glasgow.

„Samozřejmě že bychom uvítali, kdyby se o víkendu mohlo hrát,“ uvedla plzeňská Viktoria ústy svého mluvčího Václava Hanzlíka.

Nic bližšího. Všechno je totiž potřeba ještě formálně doladit. Vedení Ligové fotbalové asociace dnes zašle vládě žádost o výjimku, teprve po jejím udělení nebude restartu ligy nic bránit.

Začít by se mělo 7. kolem, které bylo jako první kvůli pandemii koronaviru odloženo. Fotbalová liga se má hrát až do 23. prosince, kdy by do Plzně přijela Slavia.

„Tvrdě trénujeme, abychom byli co nejlépe připravení na první zápas, který po pauze přijde,“ říkal v pondělním rozhovoru pro Deník mladý záložník Pavel Bucha.

A přiznal, že zvlášť pro něho bude ligový restart velmi pikantní. „Přijede Sparta, hned obrovský zápas. To je motivace jako blázen,“ přiznal odchovanec Slavie, jenž je od léta 2018 hráčem plzeňské Viktorie a od zimního příchodu trenéra Adriana Guľy je i stabilním hráčem základní sestavy.

Pro Buchu je restart ligy důležitý i z osobního hlediska. Je v nominaci české jed-nadvacítky na kvalifikační zápas v Řecku (13. listopadu). I proto by uvítal, kdyby se liga rozjela ještě předtím.

Stejně jako jeho zkušenější parťáci Jakub Brabec, Jan Kopic a Zdeněk Ondrášek, kteří jsou v týmu reprezentačního áčka pro přátelák v Německu (11. 11.) a zápasy Ligy národů s Izraelem (15. 11.) a Slovenskem (18. 11.), které se budou hrát v Plzni.

Záložník Lukáš Kalvach tentokrát v nominaci národního týmu ze zdravotních důvodů chybí. Právě on byl totiž oním viktoriánem, který měl před minulým reprezentačním srazem v Olomouci pozitivní test na covid-19. Tentokrát tedy v týmu chybí.