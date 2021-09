Stoper Lukáš Hejda je jedním z řady fotbalistů plzeňské Viktorie, který prošel i pražskou Spartou. V sobotu se tito soupeři střetnou v Doosan Areně od 19 hodin ve šlágru FORTUNA:LIGY.

A zkušený zadák už by měl být u toho, přestože ho od začátku sezony provázejí zdravotní trable, nejprve měl zlomený nos a pak pro změnu potíže se zády.

„Už nějaký tři týdny trénuju, ale čekali jsme na reprezentační přestávku, abych se úplně doléčil,“ hlásil po včerejším tréninku do telefonu Lukáš Hejda, který přišel do Plzně v roce 2012 právě ze Sparty. Dnes je služebně nejstarším viktoriánem, i proto ho zřejmě spoluhráči zvolili kapitánem.

Berete ještě zápasy s bývalým klubem prestižněji?

Ano, ale ani ne tak z toho pohledu, že jsem prošel Spartou, to už je za mnou. Ale nebudu říkat, že je to běžný zápas, bývá to ostřejší. Teď to má navíc pro fanoušky náboj v tom, že Spartu trénuje Pavel Vrba. Sám jsem zvědavý, jaká bude reakce lidí.

Čekáte, že na vás kouč Vrba, který dlouhá léta trénoval Plzeň, vymyslí něco speciálního?

Zná nás dokonale, může to pro něho být malinká výhoda. Ale snad to nebude hrát velkou roli. V dnešní době videa se každý může dokonale připravit. Obě mužstva spolu sehrála nespočet zápasů. Pro mě byl šok, když jsem se dozvěděl, že bude trénovat Spartu. Ale je to jeho práce, musíme to takhle brát.

Vidíte na hře Sparty trenérův rukopis?

Jojo, vidím tam prvky, které chtěl i po nás v Plzni. Třeba kombinační hru po křídlech. Dá se říct, že on si jede pořád to svoje.

Vy nastoupíte poprvé bez stopera Jakuba Brabce, který přestoupil z Plzně do řeckého Arisu Soluň. Může se to na hře nějak projevit?

Kuba byl kvalitní hráč, odehráli jsme spolu hodně zápasů. Ale nemyslím si, že to bude něco zásadního, i s ostatníma klukama jsme dostatečně sehraní a zkušení na to, abychom si poradili.

Před reprezentační pauzou jste dostali dvě nepříjemné facky, nejprve jste vypadli z Evropské konferenční ligy a pak jste prohráli i u nováčka z Hradce Králové. Podepsalo se to na psychice?

Já doufám, že nám ta reprepauza pomohla. Zvlášť vyřazení v Evropě bolí hodně, protože jsme to měli rozehrané fantasticky, ale nedokázali jsme to dotáhnout. To nás mrzí. Ale už se musíme koukat na ligu. Musíme šlapat a makat, abychom byli co nejvýš v tabulce.

Měli jste důkladnější rozbor těch nepovedených zápasů?

Tak oni se kluci hned rozjeli na reprezentační akce, nebyli jsme kompletní. Poprvé spolu jsme se sešli až včera (ve čtvrtek – pozn. aut.), měli jsme video, vyříkali jsme si to. Ale spíš se to snažíme hodit za hlavu, soustředíme se na další zápasy.

A už snad u toho budete i vy, protože vás od začátku roku pronásledují zranění. Střídat jste musel už v prvním jarním zápase v Příbrami. Na startu nové sezony jste měl zlomený nos, pak zase problémy se zády. Jak to všechno snášíte?

Musím uznat, že poslední rok a půl byl pro mě těžký, dost jsem se v tom plácal. Byl v tom i kus smůly, ale stoper se nemůže soubojům vyhýbat. Bohužel se to sešlo.

Kdy vám bylo nejhůř?

Hlavně problémy s lýtkem v zimě mně daly hodně zabrat. Zkoušel jsem se vrátit, ale několikrát se mi to zranění obnovilo. To už jsem na tom byl s psychikou hodně na hraně. Já nemám rád, když musím v tréninku neustále začínat odznova.

Co vás v takových těžkých chvílích drží nad vodou?

Samozřejmě rodina, to bezesporu. Mám v nich velkou oporu. Když přijdu domů a můžu se s dcerkou vyblbnout na zahradě, mám hned pozitivnější myšlenky. Doufám, že už jsem si všechno vybral.