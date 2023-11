Fotbalisté Viktorie Plzeň zlomili prokletí a poprvé od roku 2014 vyhráli na hřišti pražské Slavie. Nutno připomenout, že tehdy se sešívaní potáceli ve spodních patrech tabulky, zatímco teď se přetahují o první příčku se Spartou. Ale v nedělním večeru vyprodaný Eden po zápase na chvilku ztichl…

Slovenský reprezentant Erik Jirka dvěma góly sestřelil Slavii. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Slavia doma v české lize po dlouhé době prohrála, v této sezoně padla vůbec poprvé, navíc s nenáviděným rivalem z města piva. Možná proto fanoušci při obou gólových oslavách Plzně pro brankách slovenského reprezentanta Jirky naházeli na rozjásané viktoriány kelímky s pivem.

„Máme velkou radost z výkonu. Cestou na Slavii jsem si říkal, že výsledek je důležitý pro nás, ale chtěli jsme se tady prezentovat kvalitní hrou. A to se podařilo, moje spokojenost je vysoká,“ uvedl na tiskové konferenci plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Věděl jsem, že tady můžeme uspět jedině vysokým presinkem, honit Slavii po celém hřišti. A to se nám dařilo téměř po celý zápas, Slavii jsme do šancí moc nepouštěli,“ pochvaloval si trenér Viktorie, jenž vyzrál s různými kluby na kouče Jindřicha Trpišovského popáté.

Slavností úvod zápasu, který byl věnovaný ozbrojeným složkám ozdobila Marta Jandová, která před výkopem zazpívala státní hymnu.

Ale přátelská atmosféra byla záhy pryč, na trávníku se rozpoutal lítý boj, jak už to při zápasech plzeňské Viktorie na Slavii bývá. Tentokráte však tým trenéra Miroslava Koubka nevsadil jen na pozornou defenzivu, ale jako první také zahrozil. Hlavička stopera Dweha ve 12. minutě po trestném kopu Kalvacha jen těsně minula branku.

To na druhé straně se po chvilce Van Buren nemýlil, nizozemský forvard si naskočil na centr Wallema a nekompromisně poslal míč za záda gólmana Staňka, který se v plzeňské brance objevil po téměř měsíci.

A po zranění hlavy nastoupil s helmou od plzeňského rodáka Petra Čecha.

Viktoria vyrukovala na Slavii se Staňkem v brance, má helmu od Čecha

Exslávista Traoré ve 24. minutě pořádně natáhl gólmana Mandouse, ale cíl minul. Stejně jako hlavička plzeňského rodáka Provoda, v poločase tak vedla Slavia 1:0.

Ve druhé půli se nejprve na trávníku přiostřilo, sudí Černý rozdal během chvilky tři žluté karty. A po hodině hry poprvé Eden zmlkl. Kalvach rychle posunul míč na Dweha, který vyslal do brejku Jirku a slovenský reprezentant procedil míč za záda gólmana Slavie – 1:1. Kdo čekal tlak Slavie, spletl se, na kopačky domácích se vloudila nervozita. Viktoria vycítila šanci a udeřila podruhé, Jirku tentokrát poslal do brejku střídající Vydra. A slovenský expres ani podruhé tváří v tvář Mandousovi nezaváhal – 1:2.

V hektickém závěru Viktoria vítězství uhájila, aniž by Slavii pustila do výraznější šance. Naopak střídající Sýkora obhodil v nastaveném čase Mandouse, ale míč doběhl ještě před brankovou čárou Vlček. A to bylo vše…

Pak už mohl naplno propuknout plzeňský jásot, který si Viktoria užila v Edenu po dlouhých devíti letech a deseti zápasech bez výhry, v nichž jen dvakrát remizovala