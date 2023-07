Inzerát podobného znění by si mohla dát fotbalová Viktoria Plzeň. A potřebuje rychle zabrat, už v neděli od 18 hodin hostí v lize Hradec Králové.¶

Markéta Vondroušová podpořila Plzeň proti Dritě a ukázala trofej z Wimbledonu | Video: Deník/Zdeněk Soukup

V obou ostrých zápasech letošní sezony vyšli viktoriáni střelecky naprázdno. Jako by navázali na mizerné jaro, ani změna na pozici kouče nepomohla.

Pod trenérem Miroslavem Koubkem plzeňští fotbalisté prohráli ligovou premiéruv Teplicích (0:1) a v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy brali doma proti kosovskému vicemistrovi FC Drita remízu 0:0.

„Výsledek je mrzutý,“ hlesl ve čtvrtečním večeru trenér Miroslav Koubek. „Ukazuje se, že nám nesedí hra do plných,“ uznal kouč Viktorie.

Nemůžeme jet k odvetě do Kosova s tím, že se to udělá samo, varoval Chorý

Přesto si odborníci všimli diametrálního rozdílu ve hře.

„I když Viktorka ani v jednom zápase nedala gól, byly totálně odlišné,“ viděl posun bývalý fotbalista a dnes televizní spolukomentátor Zdeněk Folprecht.

Ve čtvrtečním pohárovém utkání měla Plzeň místy velký tlak, spoustu šancí, dvakrát trefila břevno. Ale ani Dritě branku nevstřelila.

„Opakuje se to pořád dokola. Na každý gól se nadřeme. Šance nedáváme, létá to kolem tyčí,“ nechápal kapitán Lukáš Hejda. „Čekáme na zápas, kdy se to zlomí,“ dodal.

V několika šancích se ocitl Vydra, který těžil ze spolupráce s Chorým. A co si říkal, když se v úvodu druhé půle jeho pokus otřel o břevno a on pak ukryl hlavu v dlaních?

„Sprostá slova,“ trpce se usmál Matěj Vydra v televizním rozhovoru. „Je to o tom, abychom se v koncovce víc uklidnili. Jedna šmudla tam spadnout musí,“ snažil se útočník myslet pozitivně.

Dvě břevna, spousta šancí a nic. Plzeň vstoupila do Evropy remízou s Dritou

Potřeba to bude už v nedělním s Hradcem Králové.

Právě domácí porážka (1:2) se stejným soupeřem, kterého tehdy vedl současný plzeňský kouč Miroslav Koubek, na úvod ligového jara začala mizérii Viktorie. Ta zatím trvá i v nové sezoně, nastal tedy ideální čas k nápravě.